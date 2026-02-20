Cijene nafte poskočile prema 72 dolara, oči uprte u Bliski istok

Cijene nafte poskočile su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 72 dolara, odražavajući nervozu tržišta zbog američke i iranske demonstracije vojne moći u bliskoistočnoj regiji, paralelno pregovorima o iranskom nuklearnom programu.

Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 1,42 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 71,77 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,44 dolara i stajao je 66,63 dolara.

Trgovce sve više zabrinjavaju iskazi vojne moći SAD-a i Irana u blizini Hormuškog tjesnaca kojim prolazi 20 milijuna barela nafte dnevno.

SAD je već prije desetak dana na Bliski istok poslao “armadu” na čelu s nosačem zrakoplova USS Abraham Lincoln, a ovih dana trebao bi mu se pridružiti i USS Gerald Ford s ‘pratnjom’.

Iran je pak u srijedu na nekoliko sati zatvorio Hormuški tjesnac zbog vježbe ratne mornarice, a za četvrtak najavio je korisnicima zračnog prostora i lansiranje raketa, prema podacima na internetskoj stranici američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).

Teheran planira u četvrtak održati i zajedničku vojnu vježbu s ruskom mornaricom u Omanskom zaljevu i u sjevernom dijelu Indijskog oceana, prema riječima glasnogovornika iranskih pomorskih oružanih snaga Hassana Maghsoudlooa.

Glavni je cilj vježbati suradnju u borbi protiv prijetnji na moru, posebno u zaštiti trgovačkih brodova i tankera, rekao je iranski časnik, prema izvješću novinske agencije Mehr.

Skok cijena nafte u četvrtak signalizira dodatno povećanje ionako povelikog dodatka na geopolitički rizik budući da se najvažnija naftna arterija u svijetu ponovo našla u neposrednoj blizini mogućeg sukoba, ističe analitičar Saxo Banke Ole Hansen.

Američko-iranski nuklearni pregovori pak nisu još urodili plodom, unatoč naznakama pomaka.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi rekao je u utorak nakon sastanka u Ženevi da je postignuta suglasnost o glavnim “načelima”, ali to ne znači da bi uskoro mogao biti postignut i dogovor.

Teheran je spreman razgovarati samo o nuklearnom programu i traži zauzvrat od SAD-a ukidanje sankcija.

Američki predsjednik Donald Trump donekle je stišao napetost u četvrtak poslijepodne, rekavši da se “dobro razgovara”, uz pozitv Teheranu da se pridruži SAD-u “na putu prema miru”.

Trgovcima se već u srijedu izjalovila nada da bi pregovori o miru u Ukrajini mogli donijeti “mirovnu dividendu” i postupnu normalizaciju opskrbe ruskom naftom.

Pregovori u Ženevi završili su nakon samo dva sata, uz ocjenu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija da Rusija odugovlači i i nije joj istinski stalo do završetka sukoba.

Glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski rekao je pak da su bili “teški, ali poslovni”, dodajući da će se uskoro ponovo razgovarati.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu bio skuplji za 48 centi i stajao je 67,03 dolara.