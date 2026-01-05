Cijene nafte prošloga tjedna gotovo nepromijenjene

Na svjetskim tržištima cijene nafte prošloga tjedna nisu znatnije oscilirale jer nije bilo važnijih vijesti, a zasad ni akcija SAD-a u Venezueli nije osjetnije utjecala na tržište nafte.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošloga tjedna 0,2 posto, na 60,75 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio oko 1 posto, na 57,32 dolara.

U skraćenom radnom tjednu zbog novogodišnjih praznika cijene nafte nisu osjetnije oscilirale jer nije bilo vijesti koje bi usmjerile tržište.

Prošle su godine Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njezini saveznici povećali proizvodnju, no potražnja nije porasla koliko se očekivalo, pa su cijene nafte pale oko 20 posto, najviše od 2020. godine.

Zbog toga su OPEC i njegovi saveznici na sastanku u nedjelju odlučili ostaviti proizvodnju nepromijenjenu u idućem razdoblju.

Na cijene nafte zasad nije osjetnije utjecala ni američka akcija u Venezueli, gdje je u subotu zbog ‘narkoterorizma’ uhićen predsjednik te zemlje Nicolas Maduro i prebačen u zatvor u New Yorku.

Premda je Venezuela bogata naftom, analitičari ne očekuju veći utjecaj te akcije na cijene.

Jutros je cijena barela na londonskom tržištu pala 0,3 posto, na 60,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,44 posto, na 57,07 dolara.

