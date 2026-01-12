Cijene nafte prošloga tjedna porasle zbog prosvjeda u Iranu

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna znatno porasle jer bi prosvjedi u Iranu mogli poremetiti isporuke s Bliskog istoka i jer SAD kani preuzeti kontrolu nad prodajom venezuelanske nafte.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošloga tjedna 4,3 posto, na 63,34 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 3,1 posto, na 59,12 dolara.

Cijene su najviše porasle krajem tjedna kada su se proširili nemiri u Iranu.

Prosvjedi su započeli još 28. prosinca zbog visoke inflacije, no kasnije su se proširili i okrenuli protiv vjerskih vođa, pa se sada govori o najvećim prosvjedima od 2022. godine, a neke informacije govore da je dosad ubijeno više od 500 ljudi, a da je uhićeno više od 10.000 prosvjednika.

Predsjednik SAD-a Donald Trump zaprijetio je intervencijom ako će vlasti koristiti silu protiv prosvjednika, a Teheran je poručio da će raketirati američke baze ako Trump intervenira.

Sve to izazvalo je zabrinutost oko isporuka iranske nafte, a najveći je kupac Kina.

Mogući poremećaji u opskrbi iz Irana nadovezali su se na nepoznanice u američkim planovima za naftu iz Venezuele.

Trump je, nakon napada na Venezuelu prije desetak dana i uhićenja predsjednika Nicolasa Madura, kazao da će SAD preuzeti kontrolu nad prodajom venezuelanske nafte.

Državna tvrtka PDVSA objavila je da pregovara sa SAD-om o isporukama, istaknuvši da će bareli biti isporučeni “u primjerenom roku” i po “međunarodnim cijenama”.

Trump u međuvremenu pokušava nagovoriti američke naftne divove da se što prije vrate u Venezuelu i investiraju u tamošnju infrastrukturu.

Unatoč prošlotjednom znatnom rastu, analitičari kažu da ne očekuju daljnji značajniji rast cijena jer zalihe nafte rastu i jer je ponuda i dalje veća od potražnje.

Ako situacija u Iranu ne eskalira u nešto veće, rast cijena bit će ograničen i malo je vjerojatno da će se održati, kažu analitičari.

