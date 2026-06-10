Cijene nekretnina rastu 20 puta brže od plaća: Stanovnici ove europske zemlje teško mogu do stana

Kupnja vlastitog doma postaje sve veći financijski izazov, osobito u regijama gdje građani za prosječnu nekretninu moraju izdvojiti protuvrijednost 15 godišnjih plaća.

Španjolska se suočava s najdubljom krizom priuštivosti stanovanja u svojoj modernoj povijesti. Dok su cijene nekretnina tijekom 2025. godine porasle za čak 20,5 posto, plaće su porasle tek jedan posto, produbljujući jaz između prihoda građana i vrijednosti nekretnina. Posljedica je da prosječni radnik danas mora izdvojiti ekvivalent 8,4 godine svoje bruto plaće kako bi kupio rabljeni stan površine 80 četvornih metara.

Podaci iz istraživanja koje su proveli Fotocasa i InfoJobs pokazuju koliko se situacija pogoršala u samo godinu dana. Godine 2024. za kupnju prosječnog doma bilo je potrebno izdvojiti 7,1 godinu plaće, dok je danas potrebno čak 8,4 godine. Drugim riječima, trošak ulaska na tržište nekretnina povećao se za dodatnih 16 mjesečnih plaća u samo 12 mjeseci.

Proječni kvadrat 3000 eura

Glavni uzrok nije teško prepoznati. Dok su plaće stagnirale, tržište nekretnina nastavilo je snažno rasti. Prosječna cijena rabljenih stambenih nekretnina dosegnula je 2879 eura po četvornom metru, što dodatno otežava pristup vlasništvu nad nekretninom, osobito mlađim generacijama i kućanstvima s prosječnim primanjima.

Iza nacionalnog prosjeka kriju se još dramatičnije regionalne razlike. Balearski otoci ostaju najskuplje područje za kupnju doma u Španjolskoj. Prosječnom stanovniku potrebno je 15,1 godina bruto plaće kako bi kupio nekretninu, što odgovara iznosu od 181 mjesečne plaće. Vrlo blizu nalazi se Madrid, gdje je za kupnju doma potrebno izdvojiti 15 godišnjih plaća, piše Euronews.

Madrid se pritom ističe kao tržište na kojem se situacija najbrže pogoršava. Tijekom 2025. godine vrijeme potrebno za kupnju nekretnine povećalo se za čak 34 mjeseca u odnosu na godinu ranije, što je najveći rast među svim španjolskim regijama.

Ozbiljan društveni problem

Visoke prepreke za ulazak na tržište postoje i na Kanarskim otocima te u Baskiji, gdje je za kupnju doma potrebno više od deset godina plaće. Katalonija se približava toj granici s 9,4 godine potrebnih primanja. Nasuprot tome, Castilla-La Mancha i Extremadura ostaju među najpristupačnijim regijama, gdje je za kupnju nekretnine potrebno oko četiri godine bruto zarade.

Posebno je zabrinjavajuć podatak da samo 17 od ukupno 50 španjolskih provincija omogućuje kupnju doma uz manje od pet godina bruto primanja. To znači da je većina tržišta nekretnina u zemlji već odavno izašla iz okvira koje stručnjaci smatraju održivima.

Zaključak istraživanja jasan je: stambeno pitanje u Španjolskoj prerasta iz tržišnog izazova u ozbiljan društveni problem. U najskupljim regijama financijski napor potreban za kupnju doma gotovo je dvostruko veći od nacionalnog prosjeka, a rast cijena i dalje znatno nadmašuje rast primanja. Ako se taj trend nastavi, vlasništvo nad nekretninom za sve veći broj građana moglo bi postati nedostižan cilj.