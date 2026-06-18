Cijene plina u Europi ponovno pale, Hormuzom prošao francuski tanker s LNG-om

Cijene plina u Europi spustile su u četvrtak ujutro na najnižu razinu od sredine travnja, nakon što su Iran i SAD objavili da su potpisali memorandum o razumijevanju koji predviđa potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Megavatsat plina s rokom isporuke u srpnju stajao je na početku današnje trgovine na referentnoj nizozemskoj burzi TTF 40,02 eura i bio je jeftiniji za 4,5 posto nego na jučerašnjem zatvaranju.

Prije podneva cijena mu se stabilizirala na 41,25 eura po megavatsatu, pokazuju tablice TTF-a.

Tržišta su u četvrtak ujutro reagirala na objavu da su američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian potpisali memorandum o razumijevanju, koji će odrediti okvir za pregovore o okončanju rata.

Memorandum su Washington i Teheran najavili u nedjelju, uz napomenu da će dokument biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj.

Prema tekstu memoranduma koji je objavila iranska strana, SAD će odmah po potpisivanju započeti uklanjanje pomorske blokade, a Iran će pratiti američke poteze postupnim otvaranjem Homuškog tjesnaca, poduzimajući mjere za siguran prolaz komercijalnih plovila.

Oba postupka trebala bi, prema odredbama memoranduma, biti dovršena u roku od 30 dana, što znači da bi pomorski promet u regiji trebao biti normaliziran otprilike sredinom srpnja.

Već u četvrtak ujutro pomorski podaci pokazali su da je kroz tjesnac prošlo nekoliko brodova, uključujući tri saudijska supertankera sa šest milijuna barela nafte.

Iz zaljeva je jutros izašao i tanker za ukapljeni prirodni plin Mraikh, koji plovi pod francuskom zastavom. Prema podacima Marine Traffica, tanker je utovario katarski LNG u luci Ras Laffan i isplovio prošli petak prema pakistanskoj luci Qasim na Arapskom moru. Podaci Marine Traffica pokazuju da bi trebao stići u luku tokom dana.

Cijene plina u Europi pale su već početkom tjedna, reagirajući na navode upućenog izvora da je QatarEnergy spreman “jako brzo” obnoviti proizvodnju LNG‑a u postrojenju u Ras Laffanu, te da bi neoštećeni pogoni mogli dosegnuti pune kapacitete unutar mjesec dana.

Sredinom ožujka QaterEnergy objavio je da je u iranskim napadima na pogone u Ras Laffanu oštećeno 17 posto katarskih kapaciteta za izvoz ukapljenog plina (LNG), uz napomenu izvršnog direktora Saada al-Kaabija da će popravak potrajati od tri do pet godina.

Proizvodnja u ostalim pogonima obustavljena je samo zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca i uskoro bi se mogla normalizirati, kazao je neimenovani izvor početkom tjedna, navodeći da je pitanje prije svega u transportu i logistici, a ne u samoj proizvodnji.

QatarEnergy spreman je “jako brzo” obnoviti proizvodnju ukapljenog prirodnog plina (LNG) u postrojenju u Ras Laffanu, naglasio je upućeni izvor u utorak, a neoštećeni pogoni mogli bi dosegnuti pune kapacitete unutar mjesec dana.

Hormuškim tjesnacem prolazila je prije rata otprilike petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Od početka američko‑izraelskog rata protiv Irana krajem veljače iz Perzijskog zaljeva je kroz Hormuški tjesnac izašlo tek desetak tankera s LNG‑om.