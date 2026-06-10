Cijene zlata i srebra pale na najniže razine u dva mjeseca, čeka se odluka Feda o kamatnim stopama

Cijene zlata i srebra naglo su pale u utorak poslijepodne zbog novih napetosti povezanih s ratom u Iranu i očekivanja budućih povećanja kamatnih stopa, spustivši vrijednost tih plemenitih metala na najniže razine u posljednjih nekoliko mjeseci. Srebro je pritom izgubilo gotovo polovicu svoje vrijednosti otkako je u siječnju dosegnulo povijesni vrhunac.

Cijena srebra iznosila je 65,78 dolara po unci u utorak u 15:15 po istočnoameričkom vremenu (EST), što je pad veći od 4 posto. Tijekom ranog poslijepodneva srebro je palo gotovo 6 posto, na najnižu dnevnu razinu od 64,46 dolara.

Cijena zlata iznosila je oko 4.292 dolara po unci u 15:15 EST, što predstavlja pad od gotovo 2 posto, iako se oporavila s dnevnog minimuma od 4.259,90 dolara.

Oba metala kontinuirano gube vrijednost tijekom dosad teškog lipnja. Srebro je izgubilo više od 13 posto vrijednosti otkako je 1. lipnja otvorilo trgovanje na nešto više od 75 dolara po unci, dok je zlato izgubilo oko 6 posto od početka mjeseca, kada je njegova cijena iznosila oko 4.575 dolara po unci.

Posljednji put kada su zlato i srebro bili na ovako niskim razinama bilo je krajem ožujka. Analitičari su tada kratkotrajni pad pripisivali proturječnim porukama iranskih i američkih čelnika o mirovnim pregovorima. Prije toga, cijene nisu bile ovako niske još od prosinca.

Plemeniti metali, čije su cijene uglavnom padale tijekom rata u Iranu, sada su daleko od rekordnih razina dosegnutih krajem siječnja. Srebro je izgubilo gotovo polovicu svoje vrijednosti u odnosu na vrhunac od oko 120 dolara po unci zabilježen krajem siječnja.

Napetosti s Iranom

Više analitičara pad cijena u utorak pripisalo je napetostima povezanima s ratom u Iranu i očekivanjima da bi američka središnja banka Federalne rezerve (Fed) mogla dodatno povećati kamatne stope, što obično negativno utječe na cijene plemenitih metala.

Ole S. Hansen, voditelj strategije za robe u Saxo Banku, napisao je na platformi X da srebro prolazi kroz “novi val slabosti” dok ulagači čekaju više jasnoće oko “inflacije, cijena energije i budućeg smjera monetarne politike Federalnih rezervi”.

Analitičari njemačke Commerzbanke naveli su da će cijene zlata vjerojatno ostati pod pritiskom sve dok prevladavaju očekivanja o povećanju kamatnih stopa, koja su dodatno ojačala nakon snažnog izvješća o zapošljavanju objavljenog prošlog tjedna.

Ryan McKay, viši strateg za robna tržišta u TD Securitiesu, također je kao razloge pada naveo strah od inflacije, snažne podatke o zaposlenosti i povećanu vjerojatnost rasta kamatnih stopa, prenosi Bloomberg.

Pad cijena metala uslijedio je i nakon razmjene udara između Izraela i Irana te nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da Sjedinjene Države “moraju” odgovoriti na navodno iransko rušenje američkog helikoptera Apache u blizini Hormuškog tjesnaca.

Inflacija i cijena zlata

Analitičari upozoravaju da bi podaci o inflaciji za svibanj, čija je objava predviđena za srijedu, također mogli utjecati na cijene metala.

“Ako podaci o američkoj inflaciji za svibanj u srijedu također budu viši od očekivanja, cijena zlata vjerojatno će dodatno pasti”, poručili su analitičari Commerzbanke u utorak.

Cijene metala pale su i krajem prošlog tjedna. Srebro je u petak izgubilo više od 6 posto vrijednosti, dok je zlato palo više od 2 posto nakon što je američki Ured za statistiku rada objavio podatke o zaposlenosti u SAD-u za svibanj.

Inače, prema izvješću, američko gospodarstvo u svibnju je otvorilo 172.000 novih radnih mjesta izvan poljoprivrednog sektora, dok je stopa nezaposlenosti ostala na 4,3 posto. Rezultati su bili bolji od očekivanja analitičara.

Bart Melek, globalni direktor strategije za robe u TD Securitiesu, izjavio je da izvješće o zaposlenosti čini “vrlo malo vjerojatnim da Fed uopće razmatra smanjenje kamatnih stopa”, dodajući da to za zlato znači kako “trošak držanja pozicije postaje vrlo visok”.

Unatoč nedavnom padu, zlato i srebro i dalje su znatno skuplji nego prije godinu dana. Međutim, udaljili su se od povijesnih rekorda dosegnutih krajem siječnja, kada je srebro premašilo 120 dolara po unci, a zlato dosegnulo oko 5.600 dolara po unci.

Njihove cijene prethodno su poticale niže kamatne stope, Trumpove carine, međunarodne napetosti i rastuća potražnja za srebrom u tehnološkoj industriji.

Cijene su se urušile krajem siječnja nakon što je Trump za čelnika Federalnih rezervi nominirao Kevina Warsha, kojeg se smatralo manje sklonim smanjenju kamatnih stopa od drugih potencijalnih kandidata.

Cijene plemenitih metala uglavnom su padale tijekom rata u Iranu, dok su cijene nafte istodobno rasle.

Conor Murray, novinar Forbesa (link na originalni članak)

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