Članica EU kaznila Nintendo s 35 milijuna eura jer je “namjerno obmanjivao korisnike”

Regulator je zaključio kako japanski proizvođač nije pravodobno obavijestio korisnike o problemu poznatom kao “Joy-Con drift”, zbog kojeg su milijuni igrača imali poteškoće s kontrolerima.

Nintendo je u Francuskoj kažnjen s 35 milijuna eura zbog načina na koji je postupao s problemom poznatim kao “Joy-Con drift”, jednim od najpoznatijih tehničkih kvarova u industriji videoigara posljednjeg desetljeća.

Francuska Glavna uprava za tržišno natjecanje, zaštitu potrošača i suzbijanje prijevara (DGCCRF) objavila je u ponedjeljak da je europskoj podružnici japanskog proizvođača izrekla kaznu nakon što je utvrdila da tvrtka nije pravodobno i transparentno informirala kupce o kvarovima na kontrolerima konzole Nintendo Switch.

Kazna od 35 milijuna eura jedna je od najvećih koje je francuski regulator izrekao posljednjih godina. Veću je dobio samo kineski internetski trgovac Shein, piše Le Monde.

Problem poznat godinama

Prema nalazima istrage, Nintendo je za problem s Joy-Con kontrolerima znao još od 2018. godine, ali je o njemu počeo javno govoriti tek dvije godine kasnije, nakon pritiska organizacija za zaštitu potrošača. Još važnije, besplatne popravke pogođenih kontrolera tvrtka je na europskoj razini počela nuditi tek 2023. godine.

Francuski regulator smatra da je takvo ponašanje potrošače dovelo u zabludu jer mnogi nisu bili svjesni da je riječ o poznatom tvorničkom problemu, pa su umjesto popravka kupovali nove kontrolere. Nintendo je odbacio optužbe da je namjerno obmanjivao korisnike te naglasio da prihvaćanje nagodbe ne predstavlja priznanje krivnje, već završetak regulatornog postupka.

Pogođeno 40 posto korisnika

“Joy-Con drift” naziv je za problem zbog kojeg analogne palice registriraju pokrete čak i kada ih korisnik ne dodiruje. Posljedica su nekontrolirana kretanja likova ili kamera u igrama, što iskustvo igranja može učiniti frustrirajućim ili potpuno neupotrebljivim. Problem je s vremenom postao toliko raširen da su se na YouTubeu pojavile stotine vodiča za samostalni popravak, a društvene mreže godinama su bile prepune pritužbi korisnika.

Prema procjenama specijalizirane platforme iFixit, kvar je pogodio oko 40 posto vlasnika Switch konzole. Unatoč tome, Nintendo Switch postao je jedna od najuspješnijih igraćih konzola svih vremena te najprodavanija konzola posljednjih 25 godina.

U međuvremenu je Nintendo lansirao novu generaciju konzole, Switch 2. Za sada nema naznaka da novi kontroleri pate od istog problema, no stručnjaci iz iFixita upozoravaju da koriste vrlo sličnu tehnologiju kao i originalni model, zbog čega se mogućnost sličnih kvarova u budućnosti ne može u potpunosti isključiti.