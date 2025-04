Columbia plaća Trumpu milijune dolara godišnje

Sveučilište Columbia bilo je među prvim koledžima koji su se suočili s Donaldom Trumpom, a čija je administracija otkazala financiranje od 400 milijuna dolara i uhitila dva studenta prosvjednika.

Harvard, Princeton, Brown, Cornell i Sveučilište Pennsylvania suočili su se sa sličnim pritiscima, ali postoji jedna stvar po kojoj se Columbia razlikuje od svih drugih koledža u Americi. Svake godine plaća milijune dolara predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država.

Columbia plaća oko 8 milijuna dolara godišnje za najam liječničkih ordinacija na adresi 1290 Avenue of the Americas u središtu Manhattana, prema dokumentu o zajmu iz 2021. koji je dobio Forbes. Vornado Realty Trust, javna tvrtka za nekretnine, posjeduje 70 posto te zgrade i upravlja njezinim poslovanjem, ali najveći pojedinačni vlasnik imovine je Donald Trump, koji drži ostalih 30 posto. Predsjednik će osobno dobiti procijenjenih 2,5 milijuna dolara godišnje najamnine putem ugovora.

Problemi s podmirivanjem dužničkih obveza

Columbia i Trump slučajno su završili u poslovnom odnosu. Sve je počelo ranih 1990-ih, kada je Trump imao problema s podmirivanjem dužničkih obveza vezanih za zemljište od 75 hektara na Upper West Sideu Manhattana. Ulagači iz Hong Konga su ga spasili u zamjenu za 70 posto imovine. Trump se držao ostalih 30 posto i nastavio se nadati da će namamiti potencijalne stanare. Jedna od njegovih meta bilo je Sveučilište Columbia, koje je tada, prema New York Timesu, željelo proširiti svoj kampus. Trump je navodno napustio pregovore, a škola Ivy League na kraju se proširila drugdje.

Nekretninski se tajkun ponovno razbjesnio 2005., kada su investitori iz Hong Konga pristali prodati zemljište za 1,8 milijardi dolara i reinvestirali prihod u dvije druge zgrade, 1290 Avenue of the Americas u New Yorku i 555 California Street u San Franciscu. “Možete dobiti mnogo višu cijenu!” požalio se budući predsjednik u poruci jednom od svojih partnera. Trump se čak pokušao izvući iz dogovora na sudu, gdje je izgubio, ostalo mu je 30 posto od dvije zgrade koje nije želio.

Trump zaradio 125 milijuna dolara

Njegovi su partneri 2007. prodali Vornadu svojih 70 posto udjela. Četiri godine kasnije, s Vornadom pod kontrolom, Sveučilište Columbia vratilo se na scenu, potpisavši ugovor o najmu za oko 120.000 četvornih stopa u 1290 Avenue of the Americas. Zgrada koju je Trump isprva odbio pokazala se golemim uspjehom. Godine 2012. Vornado je refinancirao nekretninu, pomogavši ​​Trumpu zaraditi 125 milijuna dolara.

Danas se čini da predsjednikov udio od 30 posto prihoda na Avenue of the Americas 1290 nadmašuje profit od bilo koje druge imovina u njegovom portfelju. Forbesova analiza iz 2020., koja je procijenila Trumpov godišnji udio u najmu Columbije u to vrijeme na 2,1 milijun dolara, zaključila je da je sveučilište bilo 19. najveći zakupac u cijelom njegovom carstvu.

Unatoč tome, Trump se godinama nastavio sukobljavati sa sveučilištem. Dok je širio laž da Barack Obama nije rođen u Americi, zapitao se je li se 44. predsjednik i najpoznatiji student Columbie prijavio u školu kao strani student. Tijekom Trumpova prvog mandata, žalio se kako je bivši direktor FBI-a James Comey koristio profesora s Columbijskog sveučilišta da podijeli informacije s tiskom. Zatim je Trump bjesnio 2024., kada su propalestinski prosvjednici zauzeli kampus Columbie.

Američki predsjednik je izrazio frustraciju što vlasti nisu zauzele agresivniji pristup prema prosvjednicima. “Za razliku od Sveučilišta Columbia, gdje su radikalni lijevi palestinski prosvjednici sjedili na travnjaku ispred zgrade, praktički zauzeli školu i vrištali Smrt Židovima, smrt Izraelu, smrt Americi, a ništa im se nije dogodilo, donji Manhattan koji okružuje zgradu suda, kamo sada idem, potpuno je zatvoren. Tako nepošteno”, rekao je Trump na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.

Šest mjeseci kasnije, unatoč tome što je na suđenju osuđen po 34 točke optužnice za krivotvorenje poslovne dokumentacije, Trump se vratio u Bijelu kuću. Njegova je administracija utišala studente Columbije gotovo odmah nakon što je preuzeo dužnost.

Dan Alexander, novinar Forbesa