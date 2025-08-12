Danskom energetskom divu potrebna je financijska injekcija, za to krivi Trumpa

Nakon što je danska tvrtka Ørsted objavila da će joj trebati povećanje kapitala kako bi pokrila troškove projekta vjetroelektrana u SAD-u, cijena njezinih dionica pala je na rekordno nisku razinu.

Danska tvrtka Ørsted, najveća europska tvrtka za energiju vjetra, objavila je planove za prikupljanje 60 milijardi danskih kruna, odnosno oko osam milijardi eura, putem ponude dionica kako bi popunila prazninu u financiranju koja je nastala neuspjelom prodajom projekta vjetroelektrane u Sjedinjenim Državama.

Ørsted je planirao prodati dionice u projektu Sunrise Wind uz obalu New Yorka, koji uključuje izgradnju vjetroelektrana na moru, te tako prikupiti do 80 milijardi danskih kruna, odnosno oko 12 milijardi eura, do 2026. godine.

No protivljenje američkog predsjednika Donalda Trumpa projektima vjetroelektrana na moru umanjilo je vrijednost američkog projekta danske tvrtke. Trump je prvog dana povratka u Bijelu kuću naredio reviziju dozvola i zakupa za vjetroelektrane na moru. Nedavno je rekao da vjetroelektrane ne bi trebale biti dopuštene jer proizvode najskuplji oblik energije i da također ubijaju ptice.

Kako tvrtka kaže, ne mogu dobiti potreban novac prodajom svog udjela, stoga im je potrebna dokapitalizacija.

Nakon što je Ørsted u ponedjeljak najavio da će se obratiti dioničarima za pokrivanje troškova projekta zbog izvanrednih okolnosti s kojima se suočava industrija, cijena dionica pala je na rekordno nisku razinu. U ponedjeljak je trgovanje završilo na 213,3 danske krune po dionici, izgubivši gotovo 31 posto u jednom danu.

Dokapitalizaciju će podržati danska vlada, koja posjeduje otprilike polovicu Ørsteda, piše Guardian.

Je li to zaista Trumpova krivnja?

Neki podaci sugeriraju da Trumpove financijske nevolje nisu u potpunosti njegova krivnja. “Potreba za dodatnim kapitalom nije potpuno iznenađenje, s obzirom na to da se bilanca tvrtke pogoršala u posljednjih nekoliko godina, a tržište transakcija postalo je sve izazovnije, što otežava zatvaranje financijskog jaza“, rekla je za Bloomberg Jenny Ping , analitičarka u Citigroup Global Marketsu.

Industrija razvoja vjetroelektrana pogođena je rastućim troškovima ključnih sirovina poput čelika, kao i troškovima logistike i rada nakon pandemije. Nakon toga uslijedilo je povećanje ključnih kamatnih stopa, što je dodatno povećalo troškove projekata i smanjilo potražnju investitora. Ørsted je stoga već otkazao nekoliko projekata posljednjih godina.