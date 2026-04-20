Deset diploma koje će umjetna inteligencija učiniti nepotrebnima

Diplome gube na vrijednosti jer umjetna inteligencija brzo automatizira poslove u uredima, što dovodi do otpuštanja i smanjenja poslova na tržištu rada za diplomante.

Područja poput poslovanja, marketinga, novinarstva i računalnih znanosti pod velikim su rizikom zbog umjetne inteligencije. Studenti se moraju specijalizirati i razvijati vještine poput kritičkog mišljenja i vodstva te iskoristiti umjetnu inteligenciju kako bi ostali konkurentni.

Tisuće studenata ove godine završavaju fakultete koje ih osposobljavaju za poslove koje umjetna inteligencija već obavlja. Četiri godine studirali su i zaduživali se samo da bi se pojavili na tržištu rada. Tvrtka Jacka Dorseyja, Block, objavila je da smanjuje broj zaposlenih za 40%. Oracle navodno otpušta čak 30.000 svojih zaposlenika kako bi se usredotočio na infrastrukturu umjetne inteligencije.

Uloge koje umjetna inteligencija zamjenjuje neće čekati da se diplomanti prekvalificiraju. Izvješće Goldman Sachsa procjenjuje da je 300 milijuna radnih mjesta s punim radnim vremenom diljem svijeta izloženo automatizaciji umjetne inteligencije, pri čemu su dvije trećine američkih zanimanja suočena s rizikom.

Ove diplome gube na vrijednosti brže nego sveučilišta mogu ažurirati svoje nastavne planove i programe:

1. Poslovna administracija

Umjetna inteligencija izrađuje poslovne planove, analizira tržišta i piše strateške dokumente. Poslovna diploma bez specijalizacije svrstava vas u skupinu kandidata koji su svi naučili isti kurikulum. Goldman Sachs je otkrio da se 46% administrativnih zadataka može automatizirati pomoću umjetne inteligencije, a to su upravo zadaci za koje su osposobljeni diplomanti generičkih poslovnih studija.

2. Marketing

Izradom sadržaja, upravljanjem kampanjama i izvještavanjem o učinku upravljaju AI alati koji rade non-stop. Prema istraživanju ResumeBuildera, 48% tvrtki koje koriste ChatGPT već je zamijenilo radnike, a pisanje tekstova i stvaranje sadržaja među najčešćim su slučajevima upotrebe.

Ono što preživljava je ukus, pozicioniranje i strategija distribucije. Ako vas je diploma naučila marketinškoj teoriji i pisanju oglasa, diplomirali ste na sve užem tržištu rada. Naučite stvarati sadržaj koji pokreće umjetna inteligencija, ali ga usmjeravaju ljudi.

3. Novinarstvo

Umjetna inteligencija piše članke, sažetke i naslove u velikim količinama. Broj novinarskih pozicija na početnoj razini smanjuje se. Studija iz 2025. godine otkrila je da otprilike polovica odraslih Amerikanaca i stručnjaka za umjetnu inteligenciju očekuje da će umjetna inteligencija dovesti do manjeg broja novinarskih poslova u sljedeća dva desetljeća.

Istraživačko novinarstvo, pisanje mišljenja i sadržaj usmjeren na osobnost i dalje imaju vrijednost jer zahtijevaju originalno razmišljanje i ljudsku prosudbu. Ako ste studirali novinarstvo, udvostručite te vještine i izgradite osobni brend kako bi postali nezamjenjivi.

4. Odnosi s javnošću

Pisanje e-poruka i priopćenja za medije. To su zadaci koje umjetna inteligencija prilično dobro obavlja i to će u budućnosti raditi još bolje.

Studiji komunikacija osposobljavaju diplomante za posao koji je postao izvoran za umjetnu inteligenciju, a tržište zapošljavanja to odražava. Uloge povezane s komunikacijama neke su od najizloženijih.

Osim ako ne kombinirate komunikacijsku obuku s vještinama utjecaja, vodstva ili upravljanja krizama, sama diploma neće vam otvoriti vrata. Ljudi koji trenutno napreduju u komunikacijama su oni koji upravljaju razmišljaju šire o svojoj ulozi.

5. Pravna podrška

Umjetna inteligencija pregledava dokumente, izrađuje pravne sažetke i pronalazi presedan za slučajeve u sekundama. Vrlo brzo mogla bi automatizirati 44% pravnih radnih zadataka. Ako ste studirali kako bi postali pravni asistent i stali s obrazovanjem, vaše mogućnosti su manje nego prije tri godine.

Vrhunske pravne karijere i dalje su dobro plaćene. Vrijednost je u savjetovanju, pregovaranju i sudskoj strategiji.

6. Osnove informatike

Umjetna inteligencija piše kod, ispravlja greške u programima i gradi aplikacije. Osnivači koji nisu tehnički stručnjaci cijeli dan rade kodiranje. Prosječni programer gubi prednost, dok je vrhunski inženjer dobiva. Diploma računalnih znanosti bez dubine u arhitekturi, strojnom učenju ili sistemskom razmišljanju dovodi vas na prepuno tržište gdje umjetna inteligencija obavlja početni posao. Idite dublje. Naučite graditi stvari koje umjetna inteligencija ne može sama izgraditi.

Specijalizirajte se za sigurnost, infrastrukturu ili presjek umjetne inteligencije i određene industrije. Diploma i dalje ima moć, ali samo kada je spojena s vještinama koje vas izdvajaju.

7. Računovodstvo

Knjigovodstvo, usklađivanje i standardno financijsko izvještavanje zadaci su temeljeni na pravilima. Umjetna inteligencija ih obavlja brzinom i točnošću koju ljudski računovođe ne mogu dostići. Procjenjuje se da bi se do 86% knjigovodstvenih i računovodstvenih zadataka moglo automatizirati. Ne, to ne znači da će 86% radnih mjesta nestati, ali očito će biti potrebno puno manje osoblja na početnoj i srednjoj razini.

Savjetodavni rad, porezna strategija i složena financijska interpretacija ostaju vrijedni tamo gdje je čovjek definitivno potreban. Ali možda ne zauvijek. U svakom slučaju, razmišljajte strateški. Postanite osoba kojoj klijenti vjeruju za prosudbe, a ne za unos podataka.

8. Financije

Rad u proračunskim tablicama i osnovna analiza sada su područje umjetne inteligencije. Studenti s fakultetskim diplomama, uključujući one iz poslovanja i financija, doživjeli su značajan porast nezaposlenosti jer tehnologija mijenja zapošljavanje na početnoj razini.

Krenite prema investicijskoj strategiji, financijskoj tehnologiji ili predvidljivom stvaranju prihoda. Srednji sloj, gdje diplomanti izrađuju izvješća i sastavljaju prezentacije je mjesto gdje se događa kompresija.

9. Grafički dizajn

Umjetna inteligencija generira logotipe i društveni sadržaj za nekoliko minuta. Izvješće Svjetskog ekonomskog foruma o budućnosti poslova za 2025. godinu identificiralo je grafički dizajn kao 11. najbrže opadajuću kategoriju poslova u sljedećih pet godina. Dvije godine ranije, isto izvješće klasificiralo ga je kao umjereno rastuću profesiju.

Kreativni smjer, razmišljanje o brendu i ukus su ono u čemu leži vrijednost. Naučite usmjeravati alate umjetne inteligencije umjesto da se s njima natječete. Dizajneri koji trenutno pobjeđuju su oni koji oblikuju strategiju i donose odluke koje strojevi ne mogu.

10. Engleska književnost (isključivo akademska)

Generativna umjetna inteligencija trenutno stvara i “pročišćava tekst”, smanjujući potrebu za rutinskim pisanjem koje je služilo kao početna točka u karijeri. Mnogi poslovi kojima teže diplomirani studenti engleskog jezika, uključujući pisanje, uređivanje i objavljivanje, ovise o strukturiranim, ponovljivim zadacima. Oni slijede konvencije, a ne kreativnost, što ih čini lakim za automatizaciju.

Pisanje, kritičko razmišljanje i interpretacija su moćne vještine kada se primjenjuju. Pripovijedanje je ključno, a stvarna razlika je u primjeni. Spojite književnu obuku sa strategijom sadržaja, UX pisanjem ili digitalnim proizvodima. Neka to bude isključivo akademsko i put do zarade postaje sve teži svake godine.

Svaka diploma na ovom popisu i dalje može puno značiti na tržištu rada, ali stvar je što s njom učinite. Budite kreativni i snalažljivi. Koristite dostupne alate. Naučite koristiti umjetnu inteligenciju i budite ispred nje.

Tretirajte svoju diplomu kao početnu točku, a ne kao odredište. I razmislite treba li vam uopće. Diplomanti koji koriste umjetnu inteligenciju umjesto da je se boje gradit će karijere budućnosti.

Jodie Cook, suradnica Forbesa (link na originalan članak)