Deutsche Telekom gradi podatkovni centar s vlasnikom Lidla i Kauflanda

Deutsche Telekom i Schwarz grupa, matična tvrtka Lidla i Kauflanda, planiraju udružiti snage u gradnji podatkovnog centra za umjetnu inteligenciju u Njemačkoj, izvijestio je u ponedjeljak poslovni list Handelsblatt.

Dvije tvrtke pregovaraju o “tvornici umjetne inteligencije” kako bi se prijavile za financiranje EU.

Kanadski investitor mogao bi se uključiti u ulozi financijera i pregovori su po Handelsblattu već u poodmakloj fazi.

Glasnogovornik Deutsche Telekoma rekao je da su zainteresirani za “gigatvornice”, ali nije želio komentirati plan, a komentar su odbili i u Schwarz grupi.

Obje tvrtke već ubrzanim tempom grade podatkovne centre za umjetnu inteligenciju pa je tako Schwarz grupa sredinom studenog krenula s gradnjom objekta u Lübbenauu, s planiranim ulaganjima u idućih pet do 15 godina od 11 milijardi eura, navodi novinska agencija dpa.

Centar će obrađivati podatke grupe o isporuci i narudžbama, plaćanju i programima ‘vjernosti’, ali nudit će i pohranu i računalnu snagu drugim tvrtkama.

Prva faza gradnje trebala bi biti dovršena do kraja 2027. godine.

Podaci bi se, prema riječima čelnika digitalnog odjela Rolfa Schumanna, trebali koristiti za obuku modela umjetne inteligencije i kupci ni u kojem trenutku neće dobivati oglase drugih tvrtki.

Grupa želi sama odlučivati o svojim podacima, rekli su na svečanosti početka radova čelnici digitalnog odjela Schwarz grupe Rolf Schumann i Christian Müller.

Podaci su “nafta 21. stoljeća, novi kod u kojem je pohranjeno naše znanje”, naglasio je Müller za Bild.

“Želimo da se podaci pohranjuju tamo gdje su zakoni i vrijednosti identični našim korporativnim vrijednostima”, poručili su iz tvrtke.

Ministar za digitalna pitanja Karsten Wildberger iz CDU-a naglasio je pak na svečanosti da je Njemačkoj potrebna računalna snaga kako bi mogla igrati u prvoj ligi umjetne inteligencije.

“Samo s podatkovnim centrima visokih performansi možemo uvesti aplikacije za umjetnu inteligenciju u velikim razmjerima i ojačati svoju konkurentnost”, zaključio je Wildberger.