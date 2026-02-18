Dionice njemačkog diva potonule nakon nagodbe teške 7,25 milijardi dolara

Iako je uprava postigla dogovor o rješavanju desetaka tisuća tužbi, tržište strahuje da pravne prepreke i odluka američkog Vrhovnog suda i dalje predstavljaju veliki rizik.

Dionice Bayera potonule su u srijedu i do 9,2 posto, izbrisavši dobitke od prethodnog dana, jer su investitori doveli u pitanje hoće li predložena nagodba vrijedna 7,25 milijardi dolara u tužbama zbog raka povezanima s herbicidom Roundup doista označiti prekretnicu za kompaniju.

Njemačka farmaceutska i agrokemijska grupa objavila je kasno u utorak da je postigla dogovor o rješavanju desetaka tisuća postojećih i budućih odštetnih zahtjeva vezanih uz odgovornost za proizvod, nakon godina suočavanja s pravnim rizicima povezanima s Roundupom, koji je preuzela akvizicijom Monsanta 2018. godine. Skok dionice od 7,3 posto u utorak više je nego poništen padom od osam posto do u srijedu.

Analitičari JPMorgana ocijenili su da je nagodba korak u dobrom smjeru, ali su istaknuli da Bayer nije otkrio koliko tužitelja mora pristati na dogovor kako bi on stupio na snagu, niti je jasno kolika je njihova spremnost da prihvate ponudu, piše Reuters.

“I dalje postoje pitanja poput potrebe za sudskim odobrenjem i mogućnosti velikog broja odustajanja”, naveli su.

Kasno u utorak Markus Manns, portfelj menadžer u Union Investmentu, također je upozorio da prijedlog “još nije proboj kakav su mnogi investitori priželjkivali”.

JPMorgan i Manns istaknuli su da mnogo toga ovisi o još uvijek neriješenoj odluci Vrhovnog suda SAD-a o samoj osnovanosti tužbi.

Bayer je od suda zatražio da poništi zahtjeve, koji se uglavnom temelje na zakonima saveznih država, tvrdeći da bi prednost trebala imati savezna regulativa koja mu ide u prilog.

Stephan Wulf, analitičar brokerske kuće Oddo BHF, upozorio je da je potrebno prevladati niz pravnih prepreka kako bi nagodba stupila na snagu te da stav Vrhovnog suda predstavlja dodatnu neizvjesnost.

“Ovo još nije gotova stvar”, rekao je.