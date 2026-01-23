Dionice Société Générale rastu nakon najave otpuštanja 1800 radnika

Francuska bankarska grupa Société Générale planira ukinuti 1800 radnih mjesta u Francuskoj do kraja 2027. godine kao dio opsežne reorganizacije, navodi se u izjavi sindikata CGT, u kojoj se navodi da je plan predstavljen predstavnicima zaposlenika bez posebnog paketa podrške.

Do četvrtka poslijepodne u Europi, dionice Société Générale rasle su više od 2% nakon objave vijesti.

Predložena smanjenja dolaze samo nekoliko tjedana nakon potpisivanja novog ugovora o radu za razdoblje 2026. – 2028., a provest će se “prirodnim odljevom”, a ne programima prijevremenog umirovljenja ili dobrovoljnog odlaska, rekao je sindikat, prenosi Euronews.

U izjavi nakon sastanka s višim rukovoditeljima, uključujući glavnog tajnika grupe Alexisa Kohlera, CGT je rekao da su sindikati pojedinačno pozvani kako bi im se predstavili planovi reorganizacije, umjesto da su unaprijed konzultirani.

“Pristup nije ni ispravan, ni pošten, a svakako nije konstruktivan“, rekao je sindikat, dodajući da je od sredine 2025. tražio razgovore o planiranim reorganizacijama.

CGT je također kritizirao upravu što je krenula naprijed tek nakon ukidanja zaštitnih mjera sadržanih u prethodnom ugovoru o radu iz razdoblja 2019. – 2025. te što je istovremeno ukinula druge aranžmane, uključujući rad na daljinu.

“Uprava je čekala da ukine jamstva i mehanizme ugovora o radu iz razdoblja 2019. – 2025. prije nego što nas je pozvala“, navodi se u izjavi.

Uprava se zalaže za novu fazu

Prema izvještaju sindikata o sastanku, Kohler je predstavnicima rekao da banka treba ući u novu fazu, nakon postizanja ključnih ciljeva.

Uprava je reorganizaciju predstavila kao dio šire transformacije usmjerene na to da grupa postane agilnija i operativnija.

Plan je također povezan s novim ugovorom o radu, koji daje prioritet prekvalifikaciji i ograničenom vanjskom zapošljavanju. Tijekom nekoliko godina, promjene bi dovele do neto smanjenja od 1800 radnih mjesta od ukupnih 40.000 radnika.

Plan utječe na većinu francuskih maloprodajnih i pomoćnih operacija Société Générale, iako su neke poslovne jedinice isključene, jer su već prošle restrukturiranje posljednjih mjeseci.

Unutar Société Générale Réseau France (SGRF) planirano je ukidanje 650 radnih mjesta na lokalnoj razini i dodatnih 340 u nacionalnom sjedištu. Mreža bi se reorganizirala s 11 regija na devet, s preispitivanjem regionalnih granica i većim delegiranjem ovlasti donošenja odluka.

Svi će kolege imati poziciju, na temelju svojih vještina i unutar svog lokalnog područja zaposlenja“, rekla je Valérie Migrenne, direktorica ljudskih resursa SGRF-a, prema izvještaju sindikata. “To ćemo rješavati s vremenom, uz blisku suradnju i na individualnoj osnovi.“

Francuske banke su pod pritiskom da smanje troškove i pojednostave strukture usred rastućih zahtjeva za usklađenost, digitalizacije i slabog rasta tradicionalnog bankarstva na malo.

Société Générale je već provela nekoliko valova restrukturiranja u posljednjih nekoliko godina, uključujući smanjenje broja radnih mjesta u investicijskom bankarstvu i upravljanju imovinom.

Međutim, sindikati su više puta upozorili da oslanjanje na odljev radnika riskira povećanje radnog opterećenja i narušavanje kvalitete usluga, posebno u regionalnim mrežama.

“Za CGT, odredbe novog ugovora o radu neće biti dovoljne“, rekao je sindikat.

Slijede konzultacije s predstavničkim tijelima zaposlenika u pogođenim subjektima. Uprava cilja na izvanrednu plenarnu sjednicu do kraja travnja.