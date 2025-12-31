Disney plaća 10 milijuna dolara zbog kršenja zakona o privatnosti djece

Div zabavne industrije Disney nagodio se i pristao je platiti deset milijuna dolara u slučaju oko prikupljanja dječjih podataka, priopćilo je u utorak američko Ministarstvo pravosuđa.

Ministarstvo je poručilo da je savezni sud odobrio propisanu naredbu kojom se rješava slučaj protiv Disney Worldwide Services i Disney Entertainment Operations.

Prema nagodbi, Disney će platiti deset milijuna dolara kako bi se oslobodio optužbe Federalne trgovinske komisije da je prekršio Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu (COPPA) u vezi sa svojim video sadržajem na YouTubeu.

Osim financijske kazne, nalogom se Disneyju zabranjuje poslovanje na YouTubeu zbog kršenja zakona COPPA te se zahtijeva od tvrtke da uspostavi program usklađenosti kako bi se osiguralo buduće pridržavanje zaštite privatnosti djece.

COPPA zabranjuje online platformama prikupljanje, korištenje ili otkrivanje osobnih podataka djece mlađe od 13 godina bez obavijesti i pristanka roditelja.

U vladinoj pritužbi tvrdi se da Disney nije pravilno označio svoj YouTube sadržaj kao namijenjen djeci, što je dovelo do ciljanog oglašavanja i nezakonitog prikupljanja podataka o djeci.

Pomoćnik državnog odvjetnika Brett Shumate istaknuo je čvrstu posvećenost ministarstva osiguravanju da roditelji imaju pravo glasa u načinu prikupljanja i korištenja podataka o njihovoj djeci, dodajući da će se poduzeti brze mjere kako bi se iskorijenilo svako nezakonito kršenje prava roditelja na zaštitu privatnosti njihove djece.

Disneyjevi videozapisi su među najpopularnijima na YouTubeu, s milijardama pregleda samo u SAD-u.

