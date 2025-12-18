Dodjelu Oscara će od 2029. prenositi YouTube

Akademija filmskih umjetnosti i znanosti objavila je da će YouTube imati ekskluzivna globalna prava na dodjelu Oscara od 2029. do 2033. godine.

To je veliki pomak za jedan od najvažnijih televizijskih događaja. ABC će nastaviti prenositi godišnju ceremoniju dodjele Oscara do 2028. – godinu koja će obilježiti 100. dodjelu američke filmske nagrade.

Godišnje filmske nagrade bit će dostupne besplatno dvjema milijardama korisnika platforme za dijeljenje videozapisa u vlasništvu Googlea diljem svijeta – potezom kojim se napušta televizijsko emitiranje za najeprestižniji događaj u svijetu filma.

Financijski uvjeti nisu objavljeni.

“Oduševljeni smo što sklapamo višestruko globalno partnerstvo s YouTubeom kako bismo postali budući dom Oscara i našeg cjelogodišnjeg programa Akademije“, rekli su glavni izvršni direktor akademije Bill Kramer i predsjednica akademije Lynette Howell Taylor.

“Akademija je međunarodna organizacija i ovo partnerstvo omogućit će nam da proširimo pristup radu Akademije svjetskoj publici – što će biti korisno za naše članove Akademije i filmsku zajednicu.“

“Oscari su jedna od naših bitnih kulturnih institucija koja odaje počast izvrsnosti u pripovijedanju i umjetničkom umijeću“, rekao je Neal Mohan, glavni izvršni direktor YouTubea. “Partnerstvo s akademijom kako bi se ova proslava umjetnosti i zabave donijela gledateljima diljem svijeta inspirirat će novu generaciju kreativnosti i ljubitelja filma, a istovremeno će ostati vjerni bogatoj ostavštini Oscara.“

ABC, u vlasništvu Walt Disney Co., bio je domaćin dodjele Oscara gotovo cijelu svoju povijest. NBC je prvi put prenosio Oscare 1953., ali ABC je preuzeo prava 1961. Osim razdoblja između 1971. i 1975., kada je NBC ponovno emitirao emisiju, Oscari su se prenosili na ABC-u.

“ABC je ponosni dom Oscara više od pola stoljeća“, izjavila je mreža. “Veselimo se sljedeća tri televizijska prijenosa, uključujući proslavu stogodišnjice emisije 2028. godine, i želimo Akademiji filmske umjetnosti i znanosti nastavak uspjeha.“

Prošlogodišnju dodjelu Oscara na ABC-u pratilo je 19,7 milijuna gledatelja, što je najviši broj gledatelja u pet godina, ali daleko ispod najveće publike emisije od 57 milijuna gledatelja iz 1998. godine.