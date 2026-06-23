Dok vlade preusmjeravaju novac na obranu, ovaj milijarder ulaže 260 milijuna dolara u zaštitu oceana

Dok javna sredstva za zaštitu okoliša padaju, privatni kapital preuzima sve važniju ulogu u financiranju očuvanja oceana i borbe protiv klimatskih promjena.

Milijarder Michael Bloomberg ulaže 260 milijuna dolara u zaštitu oceana u trenutku kada vlade nekih od najvećih svjetskih gospodarstava smanjuju izdvajanja za klimatske i ekološke programe. Riječ je o jednom od najvećih privatnih ulaganja u očuvanje mora posljednjih godina, a cilj mu je ubrzati provedbu globalnih obveza za zaštitu oceana koje zasad ozbiljno zaostaju za planovima.

Prema podacima koje je Bloomberg Philanthropiesa otkrio Sky Newsu, svjetski čelnici obvezali su se zaštititi 30 posto svjetskih oceana do 2030. godine, no dosad je pod zaštitom tek oko 10 posto morskih područja. Bloombergov novac trebao bi pomoći u provedbi Sporazuma o otvorenom moru (High Seas Treaty), povijesnog međunarodnog sporazuma koji omogućuje uspostavu zaštićenih zona u međunarodnim vodama.

Ulog je velik. Oceani apsorbiraju oko 90 posto viška topline nastale zbog globalnog zatopljenja, a znanstvenici upozoravaju da bez njihove zaštite klimatski ciljevi postaju sve teže ostvarivi. Istodobno, međunarodne vode obuhvaćaju gotovo polovicu površine planeta i ključne su za očuvanje ribljeg fonda i morske bioraznolikosti.

Michael Bloomberg i njegova kći Georgina Bloomberg na Met Gali 2026. u New Yorku foto: Jamie McCarthy/Getty Images via AFP

Bloombergovo ulaganje dolazi u trenutku kada Ujedinjeno Kraljevstvo smanjuje međunarodno financiranje zaštite okoliša s 11,6 na 9 milijardi funti tijekom sljedećih pet godina, dok je administracija predsjednika Donalda Trumpa već rezala sredstva za pojedine programe istraživanja oceana, zaštite okoliša i međunarodne pomoći.

Europska unija zauzela je drugačiji pristup te želi postati “globalni lider u inteligenciji o oceanima” kroz novi projekt OceanEye za praćenje mora, koji je poduprt s 92 milijuna eura.

Dio Bloombergovih ulaganja bit će usmjeren i na pomoć malim otočnim i obalnim državama kako bi mogle ravnopravnije sudjelovati u međunarodnim pregovorima o oceanima, gdje često ostaju u sjeni velikih sila.