Dokument sugerira da je Trump tajno prodao svoj udio u kripto poduzeću

Trumpovi vole pričati o svom širenju u kripto industriju, hvaleći svoje brojne nove projekte. Samo ih nemojte pitati o dogovoru koji su sklopili kako bi prodali udio u jednom od pothvata.

Otprilike u vrijeme kada je Donald Trump preuzeo dužnost, Trumpova organizacija poduzela je korake za prodaju udjela u jednoj od predsjednikovih kripto tvrtki.

To saznanje otkriva pismo koje je neovisni promatrač koji nadzire predsjednikovo poslovanje prošlog mjeseca podnio njujorškom sucu. U njemu se navodi da je Trumpova investicijska tvrtka Trump Organization prenamijenila jednu od svojih starih tvrtki kako bi sklopila sporazum vezan uz tvrtku World Liberty Financial.

To je decentralizirani financijski projekt koji je prodao najmanje 550 milijuna dolara kripto tokena, veći dio u maničnoj akciji prije Trumpove inauguracije. „U siječnju 2025. tim promatrača obaviješten je da će dio ovog subjekta biti prodan trećoj strani“, navodi se u pismu, u kojem nije navedena cijena transakcije, veličina udjela ili identitet kupca. Forbes nije mogao potvrditi je li posao zaključen.

Trump promovira kripto, ali se rješava udjela u takvim projektima?

Čini se da nitko od uključenih nije voljan razgovarati o tome. Glasnogovornik Bijele kuće uputio je pitanja Trump Organizaciji, koja nije odgovorila na zahtjev za komentar. Predstavnik za tisak World Libertyja ostao je nijem, kao i jedan od suosnivača, Alex Witkoff.

Isto vrijedi i za kripto magnata Justina Suna, koji je 19. siječnja, dan prije Trumpove inauguracije, najavio ulaganje od 45 milijuna dolara u World Liberty Financial. Ostaje nejasno je li Sun samo kupio tokene koje je World Liberty Financial distribuirao ili je umjesto toga kupio udio u Trumpovom entitetu.

Čini se da dogovor nešto govori o namjerama obitelji Trump u kriptovalutama. U javnosti, Trumpovi promoviraju svoje projekte, predsjednik objavljuje na društvenim mrežama o svojim naporima, a njegovi sinovi inzistiraju da su “u potpunosti uključeni”. Međutim, privatno se čini da se prva obitelj rješava barem dijela svojih udjela. Donald Trump je u rujnu najavio World Liberty Financial.

“Zlatni papir” – Trumpova verzija industrijskog standardnog bijelog papira – detaljno je opisao planove za prodaju tokena. Prvih 30 milijuna dolara očito bi ostalo unutar pothvata, ali ostatak bi bio podijeljen među insajderima, pri čemu bi 75 posto išlo jednoj od Trumpovih tvrtki, 12,5 posto dvojici poduzetnika koji su pomogli u uspostavljanju svega, a preostalih 12,5 posto tvrtki povezanoj s obitelji Stevea Witkoffa, investitora u nekretnine koji sada služi kao veleposlanik u Trumpovoj administraciji.

Sun podržao World Liberty Financial ulaganjem 30 milijuna dolara

Trump je preimenovao jedan od svojih postojećih subjekata kako bi sklopio ugovor vezan uz token, prema drugom pismu koje je monitor poslao njujorškom sucu. Novi naziv subjekta čini se DT Marks DEFI LLC, registriran u Delawareu 4. siječnja 2016., prema državnim zapisima. Izvješće o financijskim podacima koje je Trump podnio 2017. pokazuje 12 tvrtki osnovanih tog dana. Jedanaest tih subjekata pojavilo se u najnovijem izvješću koje je Trump podnio, u kolovozu 2024. U to vrijeme, predsjednik je imao 100-postotni udio u svih 11.

World Liberty Financial se isprva mučio da stekne veći uspjeh, prodavši do 2. studenog tokena u vrijednosti od procijenjenih 15 milijuna dolara. No, Trump je pobijedio na izborima tri dana kasnije, očito pobudivši interes Suna, kripto poduzetnika kojeg je Komisija za vrijednosne papire i burze optužila za prijevaru. Krajem studenog, Sun je najavio ulaganje od 30 milijuna dolara u World Liberty Financial, bez preciziranja što je točno kupio.

Prodaja je od tada počela rasti, dosegnuvši procijenjenih 94 milijuna dolara do 18. siječnja, dva dana prije inauguracije. Tada su stvari izmakle kontroli. Novoizabrani predsjednik izdao je zaseban memecoin, što je izazvalo ludilo koje se proširilo na tokene World Libertyja. Do noći 19. siječnja, World Liberty Financial objavio je da je prodao tokene u vrijednosti od 300 milijuna dolara, od čega se procjenjuje da su dvije trećine toga došle u razdoblju od 29 sati prije inauguracije. Sun je također otkrio svoje dodatno ulaganje od 45 milijuna dolara. World Liberty izdao je još tokena, prikupivši dodatnih 250 milijuna dolara.

Prošli mjesec, Eric Trump i Donald Trump Jr. izašli su na pozornicu na Bitcoin konferenciji u Las Vegasu, gdje su otvorili govoreći o svom ocu. „Konačno imamo kompetentnog predsjednika u Bijeloj kući“, rekao je Eric oduševljenoj publici. „I imamo predsjednika koji voli ovu industriju i stoji iza nje 100 posto“ Osim, čini se, kada pronađe dobru priliku za prodaju.