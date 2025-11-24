Dolar ojačao prema košarici valuta gotovo jedan posto

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna porasla gotovo jedan posto, nakon dva tjedna pada, pa je dosegnula najviše razinu u pet i pol mjeseci.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je prošloga tjedna 0,9 posto, na 100,19 bodova.

Pritom je dolar prema europskoj valuti ojačao 0,9 posto, pa je tečaj eura skliznuo na 1,1515 dolara.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na japansku, i to za 1,2 posto, pa je cijena dolara dosegnula 156,40 jena.

Dolarov indeks kreće se oko najviših razina u pet i pol mjeseci jer američka središnja banka možda neće smanjiti kamate u prosincu, što se još nedavno činilo sigurnom ‘okladom’.

Naime, prošloga je tjedna izvješće o zapošljavanju u SAD-u pokazalo da je u rujnu broj zaposlenih porastao više nego što su analitičari očekivali.

To pokazuje da situacija na američkom tržištu rada, pa i u cijelom gospodarstvu nije tako loša kao što se mislilo.

Zbog toga su, pak, splasnula očekivanja da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti kamatne stope. Još donedavno procjenjivalo se da postoji oko 90 posto izgleda da će Fed to učiniti, no sada su ti izgledi znatno manji.

Najviše je prošloga tjedna tečaj dolara porastao prema jenu, pa je u jednom trenutku dosegnuo 157,90 jena, najvišu razinu u 10 mjeseci.

Jen se našao pod pritiskom jer je vlada nove premijerke Sanae Takaichi donijela paket poticajnih mjera usmjeren na suzbijanje inflacije i jačanje gospodarstva, vrijedan 135,5 milijardi dolara.

Uz to, procjenjuje se da japanska središnja banka neće žuriti s povećanjem kamatnih stopa, unatoč povišenoj inflaciji, što je također izazvalo slabljenje jena.

Ipak, u petak je tečaj dolara prema jenu skliznuo s najviše razine u 10 mjeseci jer je japanski ministar financija zaprijetio intervencijom ako se nastave velike oscilacije tečaja i špekulacije usmjerene na slabljenje japanske valute.