Dolar oslabio, euro ojačao nakon povećanja kamata ECB-a

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna blago pala jer se ulagači nadaju okončanju rata na Bliskom istoku, dok je euro ojačao nakon povećanja kamata Europske središnje banke.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je prošloga tjedna 0,3 posto, na 99,80 bodova.

Pritom je tečaj eura porastao 0,4 posto, na 1,1570 dolara.

Američka je valuta oslabila i prema japanskoj, za 0,05 posto, pa je cijena dolara skliznula na 160,20 jena.

U prvoj polovici tjedna dolarov indeks stabilno se kretao oko razine od 100 bodova kako zbog napetosti na Bliskom istoku, tako i zbog rasta inflacije u SAD-u.

Prošloga je tjedna, naime, objavljeno da su potrošačke cijene u SAD-u u svibnju porasle 0,5 posto na mjesečnoj razini, pa je inflacija na godišnjoj razini dosegnula 4,2 posto, najvišu razinu od travnja 2023. godine.

Kako se inflacija kreće znatno iznad ciljanih razina američke središnje banke od 2 posto, sve je jasnije da bi do kraja godine Fed mogao podići kamatne stope.

No, krajem tjedna dolar je oslabio jer je porasla sklonost ulagača prema rizičnijim investicijama, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da bi već ovoga vikenda mogao biti postignut dogovor o okončanju rata između SAD-a i Irana.

Euro je ojačao prema dolaru i zbog toga što je Europska središnja banka (ECB) povećala ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, prvi put nakon tri godine. A ako se inflacija u eurozoni i idućih mjeseci zadrži na povišenim razinama, ECB bi, špekulira se, još jednom do kraja godine mogao povećati kamate.