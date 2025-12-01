Dolar pao prema košarici valuta, euro ojačao

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna znatno pala jer ulagači vjeruju da će američka središnja banka u prosincu dodatno smanjiti ključne kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošloga tjedna 0,7 posto, na 99,47 bodova.

Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 0,7 posto, pa je tečaj eura dosegnuo 1,1595 dolara.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na japansku, za 0,15 posto, pa je cijena dolara skliznula na 156,15 jena.

Nakon snažnog rasta prethodnoga tjedna, pri čemu je dosegnuo najvišu razinu u pet i pol mjeseci, dolarov indeks prošloga je tjedna znatno pao.

Posljedica je to uvjerenja ulagača da će Fed u prosincu ipak dodatno smanjiti kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, kao što je učinio u rujnu i listopadu.

Još nedavno izgledi da će Fed to učiniti iznosili su samo oko 40 posto, no prošloga su tjedna ti izgledi porasli na 85 posto.

Naime, prošloga tjedna objavljeni podaci ukazuju na usporavanje rasta američkog gospodarstva, pa su neki čelnici Feda poručili da su spremni dodatno smanjiti kamate jer je rizik od slabljenja tržišta rada veći od rizika od inflacije.

Tečaj eura ojačao je prema dolaru jer će se, ako Fed smanji kamate, smanjiti razlika između kamatnih stopa u SAD-u i eurozoni.

Dolar je oslabio i prema jenu jer ulagači ne žele riskirati, s obzirom da su nakon nedavnog jačanja dolara japanske vlasti zaprijetile intervencijom ako se nastave velike oscilacije tečaja i špekulacije usmjerene na slabljenje japanske valute.

Pad tečaja dolara prema jenu s najviše razine u 10 mjeseci posljedica je, također, procjena da bi japanska središnja banka mogla povećati kamatne stope jer inflacija u Japanu raste.

