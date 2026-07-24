Dubai je prošle godine oborio rekord po broju turista. Sada plaća ljudima da ga posjete

Grad Dubai poduzima dramatične i skupe mjere kako bi vratio nekada rekordni broj turista, koji je naglo pao od početka rata s Iranom, nudeći pogodnosti za putovanja u vrijednosti većoj od 800 američkih dolara posjetiteljima koji uđu u zemlju između sada i kraja listopada.

Novi program pod nazivom „A Dubai Invite” omogućuje stanovnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata da nominiraju prijatelje i članove obitelji za posjet Dubaiju te im osiguraju pogodnosti u vrijednosti većoj od 3.000 AED-a (oko 800 američkih dolara).

Na internetskoj stranici Visit Dubai navodi se da će nominirani gosti dobiti „paket pogodnosti”, koji može uključivati hotelski smještaj, popuste u restoranima ili ulaznice za turističke atrakcije. Pravo na ove pogodnosti imaju svi koji doputuju između 20. srpnja i 31. listopada 2026. godine.

Ovaj kreativni program najnoviji je pokušaj Dubaija da oživi turizam nakon početka američko-izraelskog rata s Iranom u veljači, zbog kojeg se broj zrakoplovnih kompanija koje posluju u dubajskim zračnim lukama prepolovio, dok su putnici iz cijelog svijeta počeli izbjegavati rute koje prolaze kroz Bliski istok.

Dubai je ove godine također uveo novu petogodišnju turističku vizu s višestrukim ulascima kako bi potaknuo češće i ponovljene posjete. Osim toga, u suradnji s aviokompanijom Emirates nudi besplatan boravak u luksuznim hotelima te je ublažio financijske propise kako bi dugotrajnim posjetiteljima olakšao otvaranje bankovnih računa u UAE-u.

Nastojanja da privuče veći broj stranih posjetitelja dolaze nakon što je Dubai prošle godine (kao i 2023. i 2024.) ostvario rekordan broj turista.

Lanjske brojke

Oko 19,5 milijuna. Toliko je međunarodnih turista koji su u Dubaiju ostvarili barem jedno noćenje posjetilo grad prošle godine, čime je zabilježena treća uzastopna godina rekordnih turističkih rezultata. Prosječna popunjenost hotela dosegnula je 80,7 % (usporedivo s New Yorkom, gdje iznosi 84,1 %), a Dubai je prvi put u prosincu zabilježio više od 2 milijuna međunarodnih posjetitelja u jednom mjesecu.

Poginuli i sukob

U ranoj fazi sukoba iranski raketni i bespilotni napadi u blizini Dubaija uzrokovali su pad krhotina na dijelove grada, uključujući velika stambena naselja, hotele i zračnu luku. Fotografije ostataka projektila koji su pogodili hotel Fairmont na luksuznom umjetnom otoku Palm Jumeirah proširile su se internetom, a u Dubaiju je poginulo više od desetak ljudi.

Zrakoplovne kompanije obustavile su ili preusmjerile tisuće letova, brojne države više su puta zatvarale svoj zračni prostor, a vlade su izdale stroža upozorenja za putovanja, zbog čega je Bliski istok postao rizičnija destinacija za posjet.

Sukob je ozbiljno pogodio i turistički sektor te lokalno gospodarstvo. Jedna dubajska ugostiteljska grupacija izjavila je za BBC da su joj prihodi pali za više od 50 %, dok su pojedini restorani koji ovise o turistima zabilježili pad poslovanja od 70 do 80 %.

Visoki izvršni direktor jednog restoranskog lanca u Dubaiju rekao je za BBC da je broj gostiju pao na samo 15 do 20 % uobičajenog prometa te da je više od polovice zaposlenika poslano na neplaćeni dopust.

Zatvoreni hoteli

Neki od najpoznatijih dubajskih hotela privremeno su zatvoreni te su ubrzali planirane obnove i renovacije. Među njima je i prepoznatljivi hotel Burj Al Arab, u obliku jedra, koji će biti zatvoren 18 mjeseci zbog opsežne restauracije.

Broj međunarodnih posjetitelja u Jordanu pao je za oko 30 %, turizam u Libanonu praktički je kolabirao, pri čemu predstavnici industrije navode pad broja posjetitelja od 80 %, dok je cijeli Bliski istok u prvom tromjesečju 2026. godine zabilježio 14-postotni pad međunarodnih turističkih dolazaka.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalni članak)