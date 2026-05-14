Dvije trećine europskog uvoza LNG-a dolazit će iz Sjedinjenih Američkih Država

Prema novom izvješću Instituta za energetsku ekonomiju i financijsku analizu (IEEFA), očekuje se da će Europa 2026. godine nabavljati gotovo dvije trećine svog uvoza ukapljenog prirodnog plina iz SAD-a.

Prema novoj analizi koju je u srijedu objavila IEEFA, europska ovisnost o američkom ukapljenom prirodnom plinu dodatno će se povećati sljedeće godine jer EU nastavlja s naporima da postupno ukine uvoz ruskih fosilnih goriva.

U izvješću se procjenjuje da bi SAD mogao opskrbiti gotovo dvije trećine europskog uvoza LNG-a u 2026. godini, čime bi se ojačao dominantan položaj Washingtona na kontinentalnom tržištu plina nakon što su ruska invazija na Ukrajinu i rat u Iranu preoblikovali globalne tokove energije.

Prema IEEFA-i, SAD je već 2025. godine činio 57% europskog uvoza LNG-a, što je nagli porast u usporedbi s predratnim razinama.

Organizacija je upozorila da bi udio mogao nastaviti rasti u nadolazećim godinama ako se nastave trenutni trendovi uvoza i ako stupe na snagu dodatni dugoročni ugovori o opskrbi, prenosi Euronews.

Do ovih otkrića dolazi u trenutku kada većina europskih vlada nastoji u potpunosti ukinuti uvoz ruskog plina do 2027. godine u okviru strategije Europske komisije REPowerEU.

Od 2022. godine države članice EU brzo su proširile kupnju LNG-a, posebno iz SAD-a, kako bi kompenzirale pad isporuka ruskim cjevovodima.

IEEFA je izjavila da je ta promjena poboljšala kratkoročnu energetsku sigurnost Europe, ali je i stvorila rastući rizik koncentracije.

Think tank je tvrdio da bi zamjena ovisnosti o ruskom plinu snažnim oslanjanjem na još jednog alternativnog dobavljača mogla izložiti Europu budućoj političkoj i tržišnoj nestabilnosti.

Manja potražnja, ali veći uvoz i investicije

U izvješću se navodi da uvoz LNG-a iz SAD-a općenito ima veću cijenu od plina iz cjevovoda zbog troškova ukapljivanja i otpreme.

IEEFA procjenjuje da su zemlje EU-a potrošile otprilike 117 milijardi eura na uvoz američkog LNG-a između početka 2022. i sredine 2025.

Nekoliko europskih kreatora politika i regulatora prethodno je upozorilo na pretjeranu ovisnost o uvozu LNG-a.

Ranije ove godine, izvršna potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera izjavila je da bi blok trebao izbjegavati zamjenu jedne energetske ovisnosti drugom te umjesto toga ubrzati ulaganja u obnovljive izvore energije i elektrifikaciju.

Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora također je izrazila zabrinutost zbog rizika koncentracije opskrbe povezanih s rastućom ulogom američkog LNG-a na europskom tržištu.

Povećanje uvoza LNG-a događa se unatoč širem padu potrošnje plina u Europi posljednjih godina.

Visoke cijene nakon energetske krize, slabost industrije, mjere uštede energije i brže uvođenje obnovljivih izvora energije pridonijeli su smanjenju potražnje.

Podaci IEEFA-e pokazuju da je uvoz LNG-a u Europi opao u 2024. godini, jer je potrošnja plina pala na najnižu razinu u više od desetljeća. Međutim, uvoz se oporavio u 2025. usred hladnijih vremenskih uvjeta i napora vlada da obnove skladišta.

Istodobno, nekoliko zemalja EU nastavlja širiti infrastrukturu za uvoz LNG-a.

Njemačka, koja se prije uvelike oslanjala na ruski plinovodni plin, brzo je razvila plutajuće LNG terminale i postala jedan od najvećih kupaca američkog LNG-a u Europi.

Analitičari su također doveli u pitanje riskira li Europa izgradnju viška kapaciteta za uvoz LNG-a jer se očekuje da će dugoročna potražnja za plinom dodatno oslabiti tijekom energetske tranzicije u nadolazećim godinama.