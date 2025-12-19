ECB zadržava kamatne stope dok je gospodarski rast eurozone i dalje snažan

Eurozona je uspjela podnijeti američke carine učinkovitije nego što se očekivalo. Europska središnja banka (ECB) je četvrti put zaredom ostavila ključnu kamatnu stopu nepromijenjenom na 2%. Kamatne stope vezane uz refinanciranje i kreditni aranžman također će ostati na 2,15% odnosno 2,40%.

Kamatna stopa vezano uz refinanciranja je stopa koju banke plaćaju kada posuđuju novac od ECB-a na jedan tjedan, dok je granična kreditna linija stopa koju banke plaćaju kada posuđuju novac od ECB-a preko noći, prenosi Euronews.

Nedavni podaci o rastu eurozone bili su snažniji od očekivanih, što je potaknulo ECB da ponovno podigne svoje izglede – nakon poboljšanja u rujnu. Europska središnja banka izjavila je da predviđa da će rast u eurozoni 2025. iznositi 1,4%, u odnosu na prethodnu procjenu od 1,2%.

Predviđa se rast od 1,2% u 2026., 1,4% u 2027., a očekuje se da će ostati na 1,4% u 2028.

ECB je ove godine postao sve optimističniji jer su se američke carine pokazale manje ekonomski štetnima nego što se strahovalo.

Iako Trumpove carine i dalje ograničavaju izvoz, rast u trećem tromjesečju u eurozoni revidiran je ovog mjeseca na 0,3%, što je iznad očekivanja.

Unatoč tome što je proizvodnja i dalje bolna točka regije – s posebno lošim pokazateljima u Njemačkoj – tržište rada eurozone ostaje snažno, zajedno s domaćom potrošnjom. Inovacije u području umjetne inteligencije podržala su ulaganja ove godine.

“Prilično smo blizu potencijala, ali još puno toga treba učiniti u smislu poboljšanja produktivnosti u eurozoni“, rekla je predsjednica ECB-a Christine Lagarde ranije u prosincu na događaju Financial Times Global Boardroom.

Povećanje cijena u 2026. godini?

Prije objave podataka ECB-a, analitičari su nagađali o mogućem povećanju kamatnih stopa 2026. godine.

Takva predviđanja potaknuli su komentari članice izvršnog odbora Isabel Schnabel, koja je početkom prosinca sugerirala da su inflacijski rizici sada veći od potencijala za usporavanje gospodarstva. Napomenula je da su inflacija u sektoru usluga i rast plaća bili jači od očekivanog.

Francuz François Villeroy de Galhau, još jedan član odbora, rekao je u govoru ranije u prosincu: “Rizici negativnog utjecaja na izglede inflacije ostaju barem jednako značajni kao i rizici rasta.”

Inflacija je u studenom iznosila 2,1%, a od početka 2025. godine je blizu ciljane vrijednosti ECB-a od 2%, potaknute porastom cijena u sektoru usluga. Očekuje se da će odluka EU-a o odgodi novog sustava određivanja cijena ugljika (ETS2) održati inflaciju nižom od očekivane u 2027. godini.

Nove projekcije stručnjaka pokazuju da će ukupna inflacija u prosjeku iznositi 2,1% u 2025., 1,9% u 2026., 1,8% u 2027. i 2,0% u 2028.

“Upravno vijeće odlučno je osigurati stabilizaciju inflacije na ciljanoj razini od 2% u srednjoročnom razdoblju“, izjavila je ECB u četvrtak. “Slijedit će pristup koji ovisi o podacima i koji se razmatra od sastanka do sastanka kako bi odredilo odgovarajuću monetarnu politiku.“

Odluka ECB-a dolazi nakon što je Banka Engleske u četvrtak odlučila smanjiti svoju ključnu kamatnu stopu u Velikoj Britaniji. Također slijedi potez američkih Federalnih rezervi o smanjenju troškova zaduživanja prošli tjedan.