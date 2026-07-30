Egzodus iz Londona: U godinu dana više od 400.000 ljudi preselilo u druge dijelove Britanije

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Forbes Hrvatska 30. srp 2026. 12:10
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Sve više Londonaca seli se u prigradska područja ili udaljenije dijelove zemlje u potrazi za kvalitetnijim životom i nižim troškovima foto: Getty Images

30. srp 2026. 12:10

Unatoč pozitivnom prirodnom prirastu i većem broju doseljenih iz inozemstva nego odseljenih, London prvi put u 37 godina bilježi pad broja stanovnika, ne računajući pandemiju.

Više od 400.000 ljudi napustilo je London u godinu dana, zbog čega britanska prijestolnica prvi put od 1988., izuzme li se razdoblje pandemije, bilježi pad broja stanovnika, pokazuju novi podaci Ureda za nacionalnu statistiku (ONS).

Iako se u London i dalje doseljava više ljudi iz inozemstva nego što ih iz njega odlazi, a broj rođenih premašuje broj umrlih, to nije dovoljno da nadoknadi sve veći odljev stanovništva u druge dijelove Ujedinjenog Kraljevstva.

U godini do lipnja 2025. iz Londona se u druge regije preselilo 420.492 ljudi, dok ih se iz ostatka zemlje u glavni grad doselilo 288.531. To znači da je neto odljev stanovništva iznosio gotovo 132.000 ljudi.

Najveći neto odljev zabilježen je u četvrtima Newham, Brent, Redbridge, Southwark, Tower Hamlets, Lambeth i Hillingdon.

Visoki troškovi života

Zbog unutarnjih migracija broj stanovnika Londona smanjio se za 26.737, odnosno 0,29 posto, na 9,12 milijuna.

“Iako je London imao pozitivan prirodni prirast i pozitivan saldo međunarodnih migracija, to je više nego poništio odljev stanovništva u druge dijelove Ujedinjenog Kraljevstva”, priopćio je ONS.

U promatranom razdoblju u Londonu je rođeno 104.610 djece, a umrlo je 50.399 ljudi. Istodobno se iz inozemstva doselilo 234.612 osoba, dok ih se 182.773 odselilo, što znači da je međunarodni migracijski saldo ostao pozitivan i iznosio 51.839 ljudi.

Sve više Londonaca seli se u prigradska područja ili udaljenije dijelove zemlje u potrazi za kvalitetnijim životom i nižim troškovima. Pad broja stanovnika već se odražava na manji broj učenika u školama, a mogao bi dodatno ublažiti pritisak na tržište nekretnina, gdje cijene padaju već oko devet mjeseci, piše The Standard.

Rast na najnižoj razini

Na razini Engleske i Walesa rast broja stanovnika usporio je na najnižu razinu od pandemije covida-19, ponajprije zbog naglog pada neto migracija nakon rekordne 2023. godine.

Prema procjenama ONS-a, Engleska i Wales sredinom 2025. imali su oko 62 milijuna stanovnika, što je povećanje od 224.900 ljudi, odnosno 0,4 posto u odnosu na godinu prije. To je najslabija stopa rasta od sredine 2020., nakon povećanja od 1,4 posto u 2023. i jedan posto u 2024.

Neto međunarodna migracija u Englesku i Wales pala je na 211.700 ljudi, sa 612.500 godinu ranije. U istom razdoblju rođeno je 588.000 djece, a umrlo 568.400 ljudi, pa je prirodni prirast iznosio svega 19.600 stanovnika. Broj rođenih bio je najniži od 1978., dok je broj umrlih bio najmanji od 2019. godine.

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