Ekološka prekretnica: Volvo obećava 35 posto recikliranih materijala u svojim vozilima

Švedski proizvođač automobila nije div po prodaji, ali direktorica za održivost Vanessa Butani želi da postane predvodnik u kružnom poslovanju, s agresivnom ponovnom uporabom metala, baterija i drugih materijala te klimatski neutralnim tvornicama za montažu automobila.

Volvo Cars nije div automobilske industrije – prošle je godine isporučio manje od 800.000 vozila – ali kada je riječ o održivosti, njegovi su ciljevi daleko veći.

Uz elektrifikaciju cijele svoje ponude, Volvo tvornice pretvara u ugljično neutralne i planira prepoloviti potrošnju vode. Do kraja desetljeća, proizvođač automobila sa sjedištem u Göteborgu, u Švedskoj, želi da 35 posto materijala koji se koriste za izradu vozila bude reciklirano – cilj koji je vodeći u industriji. Krajnja ambicija jest postati potpuno kružno poslovanje do 2040. godine. “Ovdje vidimo da možemo napraviti razliku”, rekla je direktorica za održivost Vanessa Butani, koja je ovih dana uvrštena na Forbesovu listu Lidera održivosti. “Možda smo mali, ali s ambicijom koju imamo, naslijeđem koje nosimo i znanjem da to od nas očekuju naši kupci i dionici – želimo biti predvodnici.”

Američka automobilska industrija trenutno prolazi kroz previranja, jer administracija Donalda Trumpa nastoji drastično usporiti prelazak na električna vozila, ublažiti pravila o emisijama i zaštiti okoliša te promovirati ideju da klimatske promjene nisu toliko zabrinjavajuće koliko se Amerikancima govorilo. No takav stav zanemaruje snažnu globalnu utrku među proizvođačima automobila, posebno u Aziji i Europi, da pokažu potrošačima kako ozbiljno rade na smanjenju emisija ugljika i prelasku na električna vozila. Iako je manji od mnogih konkurenata, Volvo ubrzano radi na temeljitoj preobrazbi poslovanja.

Tvrtka, osnovana prije gotovo stoljeća, nije isto što i bivša matična kompanija AB Volvo koja proizvodi kamione. Volvo Cars je od 2010. primarni europski automobilski brend u vlasništvu kineske grupacije Geely Holdings, koja ga je kupila od Forda. U svojim tvornicama proizvodi i visokoučinkovite električne modele za partnersku marku Polestar, koja je također u vlasništvu Geelyja. Oba brenda nedavno su potpisala pismo Europskoj uniji u kojem je pozivaju da ne popusti kod cilja da do 2035. sva vozila budu električna.

Tvornice u Švedskoj već ugljično neutralne

Već od 2021. Volvo je tvornice u Švedskoj i Kini učinio ugljično neutralnima, koristeći bioplin kao glavni izvor energije. Najavio je i da će nova tvornica u Slovačkoj, koja se otvara iduće godine, upotrebljavati isključivo energiju koja ne stvara dodatne emisije. Tvrtka primjenjuje i tzv. “megacasting”, proces proizvodnje u kojem se 100 manjih dijelova zamjenjuje jednim velikim aluminijskim dijelom, čime se smanjuju emisije u pogonima.

Njegov reciklažni cilj možda je i najambiciozniji. Volvo surađuje sa švedskim proizvođačem čelika SSAB na korištenju recikliranog čelika, ali izrada automobila s većim udjelom recikliranih materijala složenija je nego u prošlosti, kada su automobili uglavnom bili sastavljeni od čelika, aluminija, stakla i gume – prije nego su postali puni plastike, složenih elektronika i litij-ionskih baterija.

Napredak je vidljiv, posebno s novim premium električnim modelom ES90, no posla je još puno da bi se doseglo ciljanih 35 posto, rekla je Butani. “Kod ES90 koristimo do 29 posto posto recikliranog aluminija, 18 posto recikliranog čelika i 16 posto recikliranih polimera i materijala na biološkoj bazi. Dobro napredujemo, ali teško je”, istaknula je. “Shvatili smo da je teško kad u sve ulaze i baterije, jer to stvari dodatno komplicira.“

Razlog je taj što je ponuda recikliranih baterijskih materijala, posebno litija, i dalje ograničena, iako raste. Stoga su litij-ionske baterije i dalje uvelike ovisne o globalnoj opskrbi sirovinama, od kojih se većina prerađuje i rafinira u Kini, što povećava ugljični otisak proizvodnje električnih vozila. Ipak, Volvo je napredovao u izradi tzv. “baterijskih putovnica” za električne modele, koje navode materijale korištene u baterijama, njihovo porijeklo i način proizvodnje – dvije godine prije nego što to bude obvezno prema novom zakonu Europske unije.

“Pokušavamo biti što transparentniji”, rekla je Butani.

Zasad naglasak na plug-in hibridima

Za razliku od Kine, gdje su električna i plug-in hibridna vozila prošlog mjeseca činila 56 posto prodaje novih automobila, promjene u američkoj politici vjerojatno će usporiti prodaju Volvovih električnih modela u SAD-u — premda to neće umanjiti ambicije tvrtke. U međuvremenu, rekla je Butani, naglasak će biti više na plug-in hibridima nego na potpuno električnim vozilima.

“Nastavit ćemo ulagati i inovirati u Sjedinjenim Državama i nuditi našu tehnologiju elektrifikacije, ali radimo i s našom prijelaznom tehnologijom, s plug-in hibridima”, rekla je. “Električno vozilo je bolji proizvod. Možda će trebati vremena, ali i dalje smo posvećeni pokazati našim kupcima da je to tako. Kad to shvate, zavole ga. Plug-in hibridi su izvrsna prijelazna opcija.”

Alan Ohnsman, novinar Forbesa