Elon Musk govori svojim pratiteljima da otkažu pretplate na Netflix. Ovo je razlog

Elon Musk je ovog tjedna pozvao svoje pratitelje da otkažu pretplate na Netflix zbog kontroverze oko animirane serije i njezinog kreatora.

Musk je na svojoj platformi X objavio : “Otkažite Netflix zbog zdravlja svoje djece.“ Njegova objava bila je reakcija na sliku koja optužuje Netflix za promicanje “transrodne woke agende”.

Čini se da je riječ o reakciji na animiranu Netflixovu seriju “Dead End: Paranormal Park” u kojoj se pojavljuje transrodna osoba. Serija je otkazana 2023. nakon dvije sezone, prenosi CNBC.

Uz nekoliko anti-trans objava, Musk je reagirao i na kritike upućene kreatoru serije, Hamishu Steeleu, za koje je jedan istaknuti konzervativni profil na X-u optužio Steelea da je “ismijavao” ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

Steele je odgovorio na Muskovu kritiku na konkurentskoj platformi društvenih medija Bluesky rekavši: “Vjerojatno će biti vrlo čudan dan.“ Steele je također podijelio objavu TV pisca Jacka Bernhardta koji je seriju “Dead End“ nazvao briljantnom emisijom o ljubaznim, divnim likovima.

Dionice su pale za 4% ovog tjedna. Međutim, analitičari smatraju da Muskov istup neće imati značajniji utjecaj na poslovanje tvrtke.

Alicia Reese iz Wedbush Securitiesa izjavila je za CNBC da su komentari stigli prekasno u trećem tromjesečju da bi imali ikakav značajan utjecaj na broj pretplatnika.

Tim Seymour iz Seymour Asset Managementa rekao je da su dionice Netflixa preskupe da bi na njih značajno utjecala reakcija interneta.

Netflix je izvijestio o 301,63 milijuna pretplatnika u četvrtom tromjesečju 2024.. Tvrtka ima tržišnu kapitalizaciju od otprilike 490 milijardi dolara, a dionice su joj porasle za više od 60% u protekloj godini.