Elon Musk ponovno razmišlja o kupnji poznate zrakoplovne kompanije: “Koliko bi to koštalo?”

Zrakoplov Ryanaira; Foto: Afp

Elon Musk javno se raspitao o kupnji niskotarifne irske zrakoplovne tvrtke Ryanair u ponedjeljak poslijepodne u nizu objava na X-u, što je njegova najnovija objava da bi mogao razmotriti kupnju tvrtke koja se bori s problemima.

Musk je odgovorio na duhovitu objavu zrakoplovne tvrtke na X-u u kojoj se čini da se protivi dodavanju Wi-Fi-ja u avione, pitajući Ryanair: “Koliko bi koštalo da vas kupim?“ i dodajući: “Zaista želim da Ryan bude na čelu Ryan Aira. To je vaša sudbina.“

Nekoliko trenutaka kasnije, na svom profilu na X-u upitao je korisnike treba li kupiti tvrtku. 79% korisnika je odgovorilo potvrdno.

“Ne bih uopće obraćao pažnju na Elona Muska, on je idiot“, rekao je izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary podcastu krajem prošlog tjedna, izazvavši Muskov bijes. “Vrlo je bogat, ali je i dalje idiot.“

Sukob je izbio nakon što je O’Leary u radijskom intervjuu za irski Newstalk odbacio Muska i njegovu ideju instaliranja SpaceX-ove satelitske internetske usluge Starlink na Ryanairove zrakoplove, rekavši da Elon Musk ne zna ništa o letovima i otporu.

Sljedećeg dana, Musk je javno reagirao na isječak nazvavši O’Learyja “potpunim idiotom”, dodajući: “Otpustite ga”.

Ryanair je javno isključio mogućnost ugradnje Starlinka u svoju flotu od više od 600 zrakoplova Boeing 737. Poručili su da bi vanjske antene povećale otpor zraka, a time i potrošnju goriva.

Ryanair Holdings plc je javna tvrtka, što znači da bi Musk morao izvesti neprijateljsko preuzimanje ili dati ponudu za akviziciju dioničarima kako bi stekao kontrolu.

