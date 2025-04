Elon Musk želi povećati natalitet, dok istovremeno smanjuje sredstva za majke i njihovu djecu

Elon Musk je dugo tvrdio da će civilizacija propasti ako ne povećamo natalitet. U međuvremenu, njegov Odjel za vladinu učinkovitost DOGE smanjuje milijarde novca za trudnice, dojilje i njihovu djecu.

Kada je Sevonna Brown saznala da je vladin Odjel za učinkovitost (“DOGE”) Elona Muska naredio obustavu isplate potpore od 2 milijuna dolara za zdravstvenu zaštitu za trudnice i majke u zajednici, odmah je kontaktirala nadležne.

Kućne posjete koje su pomagale trudnicama i ženama u postporođajnom periodu da se izbore sa visokim pritiskom i suicidalnim mislima nisu više bile moguće. Skloništa za trudnice koje trpe obiteljsko nasilje vjerovatno će biti zatvorena, rekla je, a isporuke hrane za nove majke i njihove bebe će prestati. Mreža usluga za majke i djecu koju je Sevonna gradila više od desetljeća naglo je stala.

Brown je osnivačica Sanctuary Medicine i članica udruge Restore Forward u Brooklynu. Njezin rad na podršci ljudima tijekom trudnoće i novim roditeljima djelomično je financiran kroz Centar izvrsnosti za istraživanje zdravlja majki NY-CHAMP, koji je izgubio potporu nakon što je DOGE otkazao više od 10 milijardi dolara bespovratnih sredstava Ministarstva zdravstva i društvenih usluga (HHS).

S obzirom na Muskova konstantna upozorenja da pad nataliteta predstavlja egzistencijalnu prijetnju za civilizaciju, iznenadno ukidanje usluga za majke je istovremeno ironično, ali i očekivano od inicijative čije greške možda čak premašuju njene uspjehe. Musk, otac navodno 14-ero djece, izjavio je da vjeruje da će “civilizacija propasti“ ako žene ne budu imale više djece. Nudio je svoju spermu poznanicima i krivio kontracepciju za pad stope trudnoća. “Potrebu da imamo više djece treba smatrati nacionalnim prioritetom“, napisao je prošlog ljeta.

Musk donirao milijune dolara za istraživanje plodnosti

Musk je donirao milijune dolara za istraživanje plodnosti, ali u ovom trenutku, uzeo je mnogo više trudnicama i majkama nego što im je dao. U veljači, DOGE je ugrozio sedmogodišnju inicijativu vrijednu 168 milijuna dolara za unaprjeđenje zdravlja majki u Michiganu. Obustavljeno je više od 27 milijuna dolara za centre zdravlja za žene. Otpušteni su federalni radnici koji su vodili programe za trudnice na Medicaidu. Ukinuto je i 1,6 milijuna dolara sredstava za brigu o majkama u postporođajnom razdoblju na Medicinskom fakultetu u Atlanti.

“Ne možemo tvrditi da nam je stalo do nataliteta dok uskraćujemo financiranje sustavima koji trudnoću, porođaj i roditeljstvo čine sigurnima”, kaže Emilie Rodriguez, medicinski antropolog, doula i suosnivač The Bridge Directory, grupe pružatelja perinatalne zdravstvene zaštite majki. Radila je sa Sevonnom Brown na financijskoj potpori Centra izvrsnosti CHAMP.

Centar CHAMP usmjeren je na pružanje skrbi ženama koje su korisnice Medicaida. U New Yorku Afroamerikanke imaju devet puta veću vjerojatnost da će umrijeti pri porodu nego bjelkinje. “New York bi trebao biti jedno od najsigurnijih mjesta na svijetu za rađanje, ali za previše Afroamerikanke to nije”, rekla je Victoria St. Clair, doula i članica zajednice koja je pomogla u upravljanju potporom NY-CHAMP.

“Brojke su loše, a proživljena iskustva još su bolnija. Ipak, želim biti jasna, nitko se ne bi trebao bojati zatrudnjeti ili osnovati obitelj ovdje. Vjerujemo da svaka osoba zaslužuje donijeti život na ovaj svijet, a da ne riskira vlastiti”, rekla je.

“Svatko tko je imao dijete, tko je prošao kroz te prve dane roditeljstva, poznaje užas kada bebu stavite u krevet i probudite se uz trzaj s pitanjem diše li još uvijek?”, rekla je Leslie Root, pridružena direktorica Populacijskog centra Sveučilišta Colorado.

“Rezovi će pogoršati zdravstvenu skrb za majke”

Bez obzira na njihovu namjeru, rezovi će vjerojatno pogoršati zdravstvenu skrb za majke i djecu svih rasa i etničkih pripadnosti, rekla je Root.

Donald Trump, poput Elona Muska, izrazio je želju pomoći mladim Amerikancima koji žele zasnovati obitelj. “Bit ću poznat kao predsjednik oplodnje”, rekao je prošli tjedan, dok je Muskov DOGE smanjio financiranje Zavoda za zdravlje majki i djece Uprave za zdravstvene resurse, Nacionalnog instituta za zdravlje djece i ljudskog razvoja NIH-a i Odjela za reproduktivno zdravlje CDC-a.

Nedavno otpušteni djelatnik CDC-a opisao je otpuštanja u timu u Odjelu za reproduktivno zdravlje koji je radio na skupu saveznih smjernica koje su ključne za osiguravanje sigurne trudnoće kod žena sa stanjima poput dijabetesa, visokog krvnog tlaka, lupusa i MS-a. “Smjernice mogu biti razlika između toga hoće li te žene moći sigurno osnovati obitelji ili ne, a u nekim slučajevima čak i spasiti svoje živote”, rekli su.

Ugroženo zdravlje djece

DOGE je također ozbiljno ugrozio i programe za zdravlje djece. Ukinuto je više od milijun dolara bespovratnih sredstava za studiju dječjeg bihevioralnog zdravlja u Massachusettsu, više od 750.000 dolara za liječenje djece s respiratornim bolestima u dječjoj bolnici u Seattleu, više od 200.000 dolara za liječenje djece s koštanim problemima u bostonskoj dječjoj bolnici.

Također je ukinuto više od 1,6 milijuna dolara za liječenje i prevenciju HIV-a u dječjoj bolnici u Los Angelesu, gotovo još milijun za liječenje HIV-a u Dječjoj bolnici u Philadelphiji i nevjerojatnih 12 milijardi dolara u financiranju državnih zdravstvenih odjela, uključujući 2 milijarde dolara namijenjenih za programe cijepljenja djece. (Procjenjuje se da je cijepljenje djece spasilo oko 154 milijuna života u proteklih 50 godina.)

Ljudi pogođeni rezovima možda ne znaju imena tih ureda, kaže Sevonna Braun, ali će osjetiti posljedice odmah. „Prosječna trudnica zna što je SNAP i što znači Medicaid kartica“. (SNAP pomaže trudnicama i majkama da dođu do hrane i formule. Medicaid pokriva zdravstveno osiguranje za više od 70 milijuna Amerikanaca godišnje.)

Rezovi se ne sviđaju ni Trupovim pristašama

DOGE se predstavlja javnosti kao odjel koji sprječava rasipanje novca u državnoj upravi i štedi novac poreznih obveznika. Doktorica Uma Redi, koja je vodila NY-CHAMP, rekla je da su intervencije koje je njezin tim provodio vjerojatno štedjele novac poreznih obveznika. Prevencija mentalnih i kardiovaskularnih poremećaja kod žena može umanjiti troškove liječenja u budućnosti.

U poslednjim danima, DOGE rezovi su uznemirili čak i konzervativce i pristaše Trumpove administracije.

Komentator Fox Newsa Jesse Waters nedavno se požalio gledateljima svoje emisije u udarnom terminu da je njegova majka bila uznemirena zbog rezova i da bi njegova sestra, inače zaposlena na Sveučilištu Johns Hopkins mogla osobno biti pogođena rezovima.

U međuvremenu, Sevonne Brown pokušava riješiti problem. “Vadimo hranu iz vlastitih hladnjaka. Dijelimo. Pružamo uzajamnu pomoć. Moramo se pojaviti pred ljudima, ne možemo ostaviti ljude same. Ne možemo ostaviti mamu koja ne može dojiti bez adaptiranog mlijeka. Mi to činimo, a to opterećuje naše obitelji i naše zajednice”, zaključila je.

