Epsteinove žrtve kritiziraju Trumpa, dok predsjednik peticiju za objavljivanje dosjea naziva prijevarom

Žrtve zlostavljanja Jeffreyja Epsteina i Ghislaine Maxwell usprotivili su se predsjedniku Donaldu Trumpu koji je objavljivanje Epsteinovih dosjea nazvao prijevarom.

“Umorni smo od gledanja vijesti i imena Jeffreyja Epsteina i pričanja da je ovo prijevara“, rekla je Marina Lacerda, koja se predstavila kao jedna od žrtava koje je Epstein zlostavljao i prvi put progovorila u srijedu.

I Lacerda i žrtva zlostavljanja Haley Robson rekle su da skandal nije prijevara i da je riječ o pravoj traumi.

“Razgovarao sam s predsjednikom Trumpom još 2009. i nekoliko puta nakon toga – tada nije mislio da je to prijevara“, rekao je Brad Edwards, odvjetnik koji zastupa neke od žrtava. “Zapravo, pomogao mi je“, dodao je Edwards.

“Rekao mi je stvari koje su pomogle našoj istrazi. Sada ne istražujemo njega, ali on nam je tada pomagao. Nije ovo tretirao kao prijevaru.“

Žrtve traže veću transparentnost

Edwards je dodao da se nada da će se Trump vratiti svom starom stavu iz kampanje i zahtijevati veću transparentnost u ovom slučaju. “Ovaj zaokret koji se dogodio, nitko od nas ne razumije. Zapravo, ne razumijem kako je ovo pitanje uopće predmet rasprave.“

Žrtve su govorile na konferenciji za novinare koju su organizirali zastupnik Thomas Massie, republikanac iz Kentuckyja i zastupnik Ro Khanna, demokrat iz Kalifornije.

Massie je rekao da mu trebaju još samo dva člana na njegovoj strani da potpišu peticiju koja će mu omogućiti da zaobiđe vodstvo i da se njegov prijedlog Zakona o transparentnosti dosjea o Epsteinu iznese na sjednici

Vodstvo republikanske stranke predstavilo rezoluciju

Republikansko vodstvo u Kongresu predstavilo je još jednu rezoluciju kojom se Nadzornom odboru nalaže da nastavi s tekućom istragom o Epsteinovim dosjeima. Do sada je vlada predala odboru više od 33.000 dosjea, ali demokrati su primijetili da je većina tih dosjea već bila javno dostupna ili je sadržavala malo novih informacija.

Nadzorni odbor javno je objavio te dosjee u utorak nakon što je Massie započeo svoju kampanju. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson se u utorak sastao s jednom od Epsteinovih žrtava na zatvorenom sastanku, ali je kasnije potvrdio da neće podržati Massiejevu peticiju. “To ne štiti adekvatno nevine žrtve, a to je ključna komponenta“, rekao je za ABC News .

Predsjednik Zastupničkog doma kasnije je ponovio svoju podršku istrazi Nadzornog odbora, za koju je tvrdio da prikuplja sve što je traženo u peticiji, a i više. Rekao je za NBC News da bi se pomaganje Thomasu Massieju i liberalnim demokratima dok Ministarstvo pravosuđa podržava sveobuhvatniji napor Nadzornog odbora za objavljivanje dosjea, smatralo vrlo neprijateljskim činom prema administraciji.

Massie je odgovorio Johsonu i rekao da je riječ o prešutnom priznanju i da je objavljivanje podataka Nadzornog odbora žalosno nepotpuno.

No Trump je sve nazvao demokratskom prijevarom koja nikad ne prestaje na odvojenoj konferenciji za novinare s predsjednikom Poljske.

“Koliko ja razumijem, dane su tisuće stranica dokumenata, ali sve je zapravo demokratska prijevara“, rekao je Trump prije nego što se okrenuo i pohvalio kako je Washington pretvorio u potpuno sigurnu zonu i okončao sedam ratova.

Odvjetnik brojnih Epsteinovih žrtava rekao je da će Johnsona i zakonodavce pozvati na odgovornost.

“Mogu vam reći da su na jučerašnjem sastanku Nadzornog odbora naznačili da su svi za transparentnost, objavljivanje dosjea i zatražili od nas da ih pozovemo na odgovornost. Dakle, namjeravamo ih pozvati na odgovornost“, rekao je Edwards.

Zachary Folk, novinar Forbesa