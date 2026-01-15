Ericsson gasi 1.600 radnih mjesta u Švedskoj

Proizvođač telekomunikacijske opreme Ericsson objavio je u četvrtak da planira ugasiti oko 1.600 radnih mjesta u matičnoj Švedskoj.

Ericsson smanjuje broj radnika već tri godine kako bi sačuvao profitabilnost u uvjetima smanjene potrošnje na 5G mreže.

U matičnoj Švedskoj tvrtka je tako već najavila otkaze za 1.400 radnika u 2023. i još 1.200 u 2024. godini.

“Novi prijedlog o otkazima za otprilike 1.600 radnika u Švedskoj sastavni je dio globalnih inicijativa koje bi trebale poboljšati troškovne pozicije, uz očuvanje ulaganja ključnih za vodeću poziciju u tehnologiji”, stoji u priopćenju objavljenom u četvrtak.

“Inicijative za poboljšanje poslovne učinkovitosti bit će nastavljene u cijeloj grupi, ali se neće odvojeno objavljivati”, dodaje se.

Uprava napominje da je o otkazima obavijestila švedski zavod za zapošljavanje i da je pokrenula pregovore s nadležnim sindikatima.

Pri objavi rezultata u trećem prošlogodišnjem tromjesečju bili su naglasili da prognoze za poslovanje u idućem razdoblju i dalje nose naglašenu neizvjesnost, i na području carina i u širom makroekonomskom okruženju.

“Nijedna tvrtka nije imuna na carine. Vidjet ćemo što će biti i kakve će se odluke donositi, ali zasada ne očekujemo dodatni utjecaj na poslovanje”, rekao je za Reuters financijski šef Ericssona Lars Sandström sredinom listopada.