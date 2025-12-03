Ericsson kupuje udio u američkoj softverskoj tvrtki

Švedski proizvođač telekomunikacijske opreme Ericsson objavio je u srijedu da je kupio manjinski udio u američkoj softverskoj tvrtki LotusFlare u sklopu strateškog partnerstva koje bi trebalo osigurati uvjete za intenzivniju komercijalnu upotrebu 5G mreža.

Financijski detalji transakcije nisu objavljeni.

Platforma američke kompanije za upravljanje podacima nudi rješenja za digitalnu trgovinu koja omogućuju komercijalizaciju sofisticiranih mrežnih kapaciteta preko sučelja za programiranje aplikacija, stoji u priopćenju švedske tvrtke.

Sučelja inženjerima osiguravaju brz pristup kapacitetima 5G mreža, poput podesive brzine veze, lokacije, ovlaštenog pristupa i mrežnih uvida u postojeće aplikacije i u razvoj novih, dodaje se.

Standardizirana sučelja za programiranje omogućuju komunikaciju između aplikacija i mobilnih mreža i nude telekomunikacijskim tvrtkama nove mogućnosti za upotrebu mreža, prema objašnjenju na Ericssonovoj internetskoj stranici.

Suradnja Ericssona i LotusFlarea ubrzat će otvaranje novih mogućnosti za korištenje mrežnih kapaciteta i osigurati uvjete za stvaranje dodane vrijednosti na važnom području za sektor, ističu u švedskoj tvrtki.

Glavni izvršni direktor i suosnivač LotusFlarea Sam Gadodia uvjeren je da će partnerstvo osigurati unosnije rezultate za mrežnu imovinu telekomunikacijskih tvrtki diljem svijeta.

LotusFlare zapošljava oko 500 radnika širom svijeta, a sjedište mu je u Santa Clari.

