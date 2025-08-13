EU potpisao sporazum o zajmu za pomoć ukrajinskom energetskom sektoru
Europska komisija potpisala je s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) sporazum o jamstvu za zajam od 500 milijuna eura kako bi pomogla energetskom sektoru Ukrajine, objavila je u Komisija.
To financiranje omogućit će ukrajinskoj državnoj tvrtki Naftogaz financiranje hitne kupnje plina, dok se Ukrajina suočava s ruskim napadima na svoju infrastrukturu, objavila je Europska komisija.
Ukrajinska državna naftna i plinska tvrtka Naftogaz potpisala je s EBRD-om ugovor o zajmu od 500 milijuna eura za kupnju plina, napisala je premijerka Julija Sviridenko na Telegramu.
“Ovo je prvi put da je odobren zajam uz jamstva EU-a i neće zahtijevati državno jamstvo Ukrajine”, napisao je izvršni direktor Naftogaza Serhij Koretskij na Facebooku.