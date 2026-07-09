EU ulazi u završne pregovore o digitalnom euru

Europski parlament i vlade EU-a ulaze u završnu fazu pregovora o digitalnom euru. Najosjetljivija pitanja uključuju način podjele naknada i način kompenzacije banaka i pružatelja usluga plaćanja.

Europski parlament potvrdio je svoju pregovaračku poziciju o digitalnom euru glasovanjem u Strasbourgu u četvrtak. Zastupnici EU-a sada su spremni započeti pregovore s vladama država članica o tome kako će digitalni euro funkcionirati.

Digitalni euro bio bi elektronički oblik novca središnje banke, koji bi izdavala i podržavala Europska središnja banka (ECB). Namijenjen je nadopuni gotovine i postojećih bankovnih usluga, a ne njihovoj zamjeni.

Potrošači bi mogli držati digitalne eure u posebnom digitalnom novčaniku.

Sustav bi podržavao i online i offline plaćanja i namijenjen je pružanju visokog stupnja privatnosti, pri čemu ECB ne bi mogao izravno identificirati korisnike na temelju njihovih podataka o plaćanju, prenosi Euronews.

ECB bi osigurao temeljnu infrastrukturu, dok bi poslovne banke i pružatelji platnih usluga nudili digitalne usluge eura korisnicima.

Prema tri izvora uključena u pregovore, najdelikatnije pitanje bit će dogovor o “modelu kompenzacije”.

To znači odlučivanje o tome koje financijske institucije trebaju biti kompenzirane i kako bi se trebala vršiti plaćanja za pružanje digitalnih euro usluga.

Još jedno ključno pitanje u pregovorima je kako će se naknade dijeliti u cijelom lancu plaćanja. Očekuje se da će trgovci plaćati niže naknade nego što trenutno plaćaju za transakcije karticama.

Najintenzivniji pregovori očekuju se ove jeseni, a konačno odobrenje očekuje se do kraja godine.

Očekuje se da će digitalni euro biti dostupan za maloprodajna plaćanja od 2029. godine, nakon pilot programa koji bi trebao započeti 2027. godine.