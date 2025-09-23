EU želi ubrzati zabranu uvoza ruskog plina te onemogućiti transakcije u kriptovalutama

Ubrzani prijedlog za zabranu ruskog LNG-a uslijedio je nakon zahtjeva Donalda Trumpa da Europa prekine svoje energetske veze s Moskvom.

Europska komisija planira do 2026. godine – godinu dana ranije nego što je prvotno bilo predviđeno – ukinuti sve kupnje ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) te stati na kraj moskovskim bankama i kripto kanalima koji zaobilaze sankcije, navodi se u nacrtu prijedloga u koji je Politico imao uvid.

Prijedlog sadrži najnovije mjere koje bi Europska unija nametnula Rusiji u sklopu 19. paketa sankcija od početka Putinove sveobuhvatne invazije 2022. godine. Fokusira se na ruske financijske mreže, energetski izvoz i zaobilazne trgovačke rute, označavajući najnoviji europski pokušaj iscrpljivanja Kremljevih ratnih resursa.

Cilj zabrane ruskog LNG-a jest “daljnje smanjivanje ruskih prihoda od izvoza fosilnih goriva, povećavanje troškova njezinih ilegalnih postupaka u Ukrajini i maksimalno pojačavanje pritiska na Rusiju da prekine svoj agresorski rat protiv Ukrajine”, stoji u tekstu. Paket, koji je u petak najavila predsjednica Komisije Ursula von der Leyen, dolazi samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno izvršio pritisak na Europu da prestane kupovati rusku energiju. Ipak, očekuje se snažan otpor Mađarske i Slovačke. Svaki paket sankcija mora imati jednoglasnu potporu glavnih gradova EU-a.

Osim ograničenja za ruske banke, EU se po prvi put sprema ciljati kripto platforme te zabraniti transakcije u kriptovalutama, čime bi se zatvorila rupa kroz koju se novac vraća u Rusiju. Istodobno, europskim će tvrtkama biti zabranjeno poslovati s lukama izvan EU-a ako se one koriste za trgovinu vojnom tehnologijom, poput projektila, ili zaobilaženje ograničenja G7 o cijeni ruske nafte, navodi se u tekstu.

Bruxelles također želi ograničiti posebne ekonomske zone u Rusiji koje stranim kompanijama nude porezne povlastice radi privlačenja investicija. Prema prijedlogu, europskim tvrtkama bilo bi zabranjeno ulaganje u te zone.

Nacrt teksta, datiran na 19. rujna, također zabranjuje kompanijama reosiguravanje starih ruskih zrakoplova i brodova tijekom pet godina nakon njihove prodaje.

Uz to, tekst predviđa uvođenje izvoznih ograničenja za još 45 kompanija za koje se smatra da surađuju na izbjegavanju sankcija. Među njima je 12 kineskih, dvije tajlandske i tri indijske tvrtke koje su omogućile Rusiji da zaobiđe sankcije bloka, rekao je jedan diplomat EU-a, kojem je dopušteno da anonimno govori o osjetljivom prijedlogu.

Kao simboličan potez, izvršno tijelo EU-a predložilo je i zabranu pružanja “usluga izravno povezanih s turističkim aktivnostima u Rusiji”, dodaje se u tekstu.