EU želi zadržati mlade inovativne tvrtke na svom području

EU će na sve načine nastojati zadržati mlade, perspektivne i inovativne, tvrtke na području Unije, rečeno je u petak, tijekom konferencije “Start-up MeetUp”, koju su organizirali Hrvatski europski forum 28 i Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj.

Zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andreja Čović Vidović naglasila je kako je EK promijenila i aktivirala dinamiku vezanu uz startupove. Rekla je da EK ima cijelu financijsku inicijativu kako bi se aktivno podržala startup scena u EU te kako bi se animirali investitori iz privatnog i javnog sektora. EK na taj način želi podržati iznimno važan segment budućeg razvoja tehnoloških kompanija u Europi.

Spomenula je novu inicijativu EU Inc. (poznatu kao “28. režim”). Ta inicijativa Europske komisije predstavljena u ožujku 2026. nudi jedinstveni, opcionalni korporativni okvir za poduzeća u EU-u. Cilj je pojednostaviti prekogranično poslovanje, omogućiti osnivanje tvrtki u 48 sati i smanjiti administrativne prepreke, kao i zadržati inovativne startupove u Europi

“To znači da će vrlo brzo biti moguće u samo 48 sati otvoriti tvrtku u svakoj državi članici EU”, ponovila je Čović Vidović.

EIB ulaže znatna sredstva u digitalizaciju i inovacije

Potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB) Marko Primorac kazao je tijekom konferencije da su tvrtke i pojedinci inovatori, koji su spremni razvijati nove tehnologije i implementirati svoja znanstvena dostignuća u praksu te razvijajati kompanije, važni za jačanje konkurentnosti u svakoj državi, i u EU u cjelini.

“Mi smo se nažalost suočavali u posljednjih desetak godina, možda i više desetljeća, sa situacijom u kojoj su mlada inovativna europska poduzeća u ranim fazama razvoja, u potrazi za kapitalom odlazila prema tržištima SAD-a i drugih država gdje su na jednostavniji način osiguravali svoje potrebe za financiranjem. Nema ništa gore za državu, odnosno za neko geografsko područje od toga da imate na računima deponirane milijarde eura, a da istovremeno ta sredstva nisu adekvatno upogonjena kako bi podupirala mlade tvrtke i inovatore, koji imaju potencijal razvijati nove ideje”, rekao je Primorac.

Naglasio je da EIB ulaže značajna sredstva upravo u digitalizaciju i u inovacije s ciljem da se kroz različite mehanizme koje države imaju na raspolaganju te kroz financijske instrumente, te tvrtke zadrže na području EU. Upozorio je da tvrtke koje napuštaju Uniju u potrazi za financiranjem, sa sobom odnose i talent, ideje i kreativnost.

Orqa se u razvoju oslanjala na EU novac

“To u svakom slučaju želimo zaustaviti, a EIB kroz ostale fondove i ulagače ulaže zapravo posredno u poduzeća u različitim fazama razvoja. Kada je riječ o startupovima, kroz fondove rizičnoga kapitala ulaže kao sidreni investitor kako bi pokazao drugim ulagačima da se radi o isplativom ulaganju, o ulaganju koje ima smisla i na taj način privlačimo i ostala privatna ulaganja”, naveo je Primorac.

Tihomira Klobučar, predstavnica Orqe, osječke tvrtke koja je krenula kao startup 2018. godine, istaknula je da su na početku imali petero zaposlenih, a danas više od 200. Naglasila je da Orqa ima novu investiciju od 12 milijuna eura, dodavši da tim sredstvima šire poslovanje.

“Naravno, sve to bez onih početaka i korištenja EU fondova ne bi bilo moguće”, zaključila je Klobučar, dodavši da su najčešći projekti Orqe upravo vezani uz istraživanje i razvoj.