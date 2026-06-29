Europa se prži, a njima posao cvjeta: toplinski val ide im u prilog

Vodeći azijski proizvođači klima-uređaja već bilježe snažnu prodaju na europskim tržištima, a zbog toplinskog vala očekuju da će se velika potražnja nastaviti. Dok se Europa suočava s rekordno visokim temperaturama, azijski proizvođači klima-uređaja poput južnokorejskog Samsunga, kineske Midee i japanskog Mitsubishi Electrica bilježe rast prodaje, izvještava Reuters.

Dok su klima-uređaji u velikim azijskim gradovima uobičajeni u poslovnim zgradama, domovima i prijevoznim sredstvima, u Europi su još uvijek znatno rjeđi. No zbog ekstremnih vrućina građani i tvrtke diljem Starog kontinenta sve češće posežu za prijenosnim i fiksnim klima-uređajima, dok pojedine države upozoravaju da bi se toplinski val mogao dodatno pojačati.

“Zbog očekivanja da će temperature od lipnja nastaviti rasti, predviđamo stabilnu potražnju tijekom vrhunca sezone hlađenja”, poručili su iz Samsunga za Reuters. Dodali su kako su ključna tržišta, uključujući Italiju, Španjolsku i Francusku, u prvoj polovici godine ostvarila dvoznamenkasti rast prodaje.

Puni kapaciteti

Njihov konkurent LG Electronics objavio je da proizvodne linije klima-uređaja u jednom od pogona u Južnoj Koreji rade punim kapacitetom još od travnja, uoči početka “sezonske ljetne potražnje u Koreji i na svjetskim tržištima”.

Sličnu situaciju bilježi i kineska Midea, koja je zabilježila nagli rast potražnje za svojim prijenosnim klima-uređajem PortaSplit. Iz tvrtke navode da je interes bio toliko velik da su cijene rabljenih uređaja premašile cijene novih.

“Toplinski val u posljednja dva tjedna svibnja znatno je povećao prodaju, posebno modela PortaSplit, koji je u pojedinim prodajnim kanalima bio rasprodan”, priopćili su iz Midee.

Prodaja putem njemačkih internetskih trgovina u svibnju je porasla oko 37 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su isporuke u Španjolskoj i Francuskoj porasle čak 108 posto.

Japanski Mitsubishi Electric također bilježi rast potražnje za klima-uređajima u Europi, koja se, prema podacima Svjetske meteorološke organizacije (WMO), zagrijava više nego dvostruko brže od svjetskog prosjeka.

Troškovi ugradnje

“Prodaja klima-uređaja u Europi bila je snažna, osobito u Francuskoj, Španjolskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj, koje su pogodili toplinski valovi”, rekli su iz tvrtke za Reuters.

U Europi je ugradnja klima-uređaja u starijim zgradama često složenija, skuplja i zahtijeva dulje vrijeme čekanja. Iz Midee navode da troškovi ugradnje mogu premašiti tisuću eura, zbog čega su klima-uređaji mnogim kućanstvima teško dostupni.

Prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), klima-uređaj ima oko 20 posto europskih kućanstava.

Tvrtke pritom poduzimaju i mjere za zaštitu zaposlenika od vrućina. Tako dostavljače opremaju “rashladnim paketima” koji sadrže višekratne rashladne ručnike, rashladne narukvice koje se aktiviraju vodom te zaštitnike za vrat s UV zaštitom, navodi Reuters.