Europska komisija kaznila AliExpress s 550 milijuna eura

Europska komisija kaznila je u ponedjeljak kinesku platformu za e-trgovinu AliExpress s 550 milijuna eura zbog kršenja pravila Zakona o digitalnim uslugama.

Komisija ističe da AliExpress nije poštovao svoje obveze da pažljivo procijeni i ublaži rizike povezane s prodajom ilegalnih, nesigurnih ili krivotvorenih proizvoda na svojoj platformi za e-trgovinu.

Kazna je izračunata uzimajući u obzir prirodu prekršaja, njihovu težinu u smislu pogođenih korisnika u EU i njihovo trajanje.

AliExpress sada ima rok do 20. listopada 2026. da Komisiji podnese akcijski plan. Plan mora utvrditi mjere za otklanjanje kršenja svojih obveza procjene i ublažavanja sistemskih rizika.

Europski odbor za digitalne usluge imat će mjesec dana od primitka plana da izda svoje mišljenje.

Komisija će zatim imati još mjesec dana da donese konačnu odluku i odredi razumno razdoblje za provedbu.

Nepoštivanje odluke o neusklađenosti može dovesti do periodičnih novčanih kazni.

Komisija je utvrdila da AliExpress nije pravilno procijenio ima li dovoljno osoblja za pregled potencijalno ilegalnih proizvoda, zatim da je precijenila učinkovitost svog sustava u otkrivanju i uklanjanju ilegalnih proizvoda.

AliExpressov sustav za otkrivanje ilegalnih proizvoda nije ispravno funkcionirao.

Mnogi ilegalni proizvodi, od krivotvorenih proizvoda do nesigurnih igračaka i opasne kozmetike, kružili su na platformi i, čak i ako bi bili otkriveni, ostajali bi online više tjedana.

AliExpress nije pravilno provodio svoju politiku kažnjavanja trgovaca koji prodaju ilegalne proizvode.

Politika kažnjavanja nije bila adekvatno provedena i trgovine koje prodaju ilegalne proizvode mogle su ostati aktivne na AliExpressu, unatoč kažnjavanju, navodi Komisija.

“Širenje krivotvorene odjeće, nesigurnih igračaka, opasne kozmetike i drugih ilegalnih i štetnih proizvoda nije neizbježan trošak online kupovine – to je propust AliExpressa da ispuni svoje obveze prema Zakonu o digitalnim uslugama. Opseg nije izgovor; rizici se moraju identificirati i sustavno rješavati kako bi se osiguralo da potrošači mogu sigurno kupovati online. Danas od AliExpressa tražimo da se pridržava ovog standarda i tražimo od njega da poduzme mjere,“ izjavila je izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet Henna Virkkunen.