Europska komisija kaznila Temu s 200 milijuna eura

Europska komisija je u četvrtak odlučila na temelju Akta o digitalnim uslugama kazniti kinesku internetsku trgovinu Temu s 200 milijuna eura jer nije učinila dovoljno da spriječi prodaju nelegalnih proizvoda.

Prema Aktu o digitalnim uslugama (DSA), vrlo velike online platforme dužne su pažljivo procijeniti sustavne rizike povezane s njihovim uslugama i donijeti odgovarajuće mjere za ublažavanje tih rizika. Neprovođenje odgovarajućih procjena rizika – jednog od temelja arhitekture DSA-a – posebno je ozbiljno kršenje toga zakona.

Komisija navodi da Temu nije uspio pozorno identificirati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na toj platformi, što nanosi štetu potrošačima u Europskoj uniji.

“Dokazi kojima raspolaže Komisija ukazuju na to da će potrošači u EU vrlo vjerojatno naići na ilegalne artikle na Temuu”, ističe izvršno tijelo EU-a.

Komisija navodi da Temuova procjena rizika za 2024. godinu ne ispunjava standarde utvrđene u DSA-u i da je ta platforma ozbiljno podcijenila rizik koliko često će potrošači u EU vjerojatno naići na ilegalne artikle.

Komisija je, između ostaloga, angažirala jednu neovisnu organizaciju za testiranje koja je tajno kupovala na Temuu.

Pokazalo se da vrlo visok postotak odabranih punjača nije prošao osnovne sigurnosne testove, dok je visok postotak testiranih dječjih igračaka predstavljao sigurnosne rizike jer sadrže kemikalije koje prelaze zakonske sigurnosne granice ili predstavljaju opasnost od gušenja zbog odvojivih dijelova.

Temu sada ima rok do 28. kolovoza 2026. da Komisiji dostavi akcijski plan, kako je propisano člankom 75. Zakona o digitalnim uslugama. Plan mora sadržavati mjere za otklanjanje kršenja obveza procjene rizika.

Zatim će odbor za digitalne usluge imati mjesec dana od primitka plana da izda svoje mišljenje, a Komisija potom ima još mjesec dana da donese konačnu odluku i odredi razuman rok za provedbu.

Nepoštivanje odluke o neusklađenosti može dovesti do dodatnih periodičnih kazni pored ovih 200 miljuna eura, navodi Komisija.