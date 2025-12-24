Europska komisija odobrava veću potporu energetski intenzivnoj industriji

Europska komisija dopušta veću državnu pomoć energetski intenzivnim industrijama kako bi odvratila tvrtke od preseljenja u inozemstvo, a sektori koji već primaju potporu, poput čelične i kemijske industrije, također će imati pravo na veću državnu pomoć, objavila je Europska komisija.

Konkretno, proširit će se tzv. kompenzacija cijene električne energije, što će neizravno rasteretiti tvrtke u pogledu troškova trgovanja emisijama ugljičnog dioksida (CO2).

Cijene takozvanih CO2 certifikata u trgovanju emisijama EU posljednjih su godina porasle. Certifikati su instrument za određivanje cijene emisija stakleničkih plinova kako bi se potaknulo smanjenje njihove emisije u okoliš.

Komisija kaže da povećanje cijena predstavlja rizik da će energetski intenzivnije industrije preseliti proizvodnju u zemlje izvan EU-a koje imaju niža ograničenja emisija.

Tu je i strah da će uvoz koji je štetniji za klimu zamijeniti proizvode iz EU-a, što, prema tvrdnjama komisije, “dovodi do manje gospodarske aktivnosti u EU-u i ne smanjuje emisije stakleničkih plinova na globalnoj razini”.

Kao odgovor na povećanje cijene certifikata za stakleničke plinove, sada će i druge industrije poput keramike, stakla i baterija također imati pravo na potporu.

Za postojeće industrije, maksimalna subvencija također će se povećati sa 75 na 80 posto neizravnih troškova električne energije.

Primatelji znatne količine potpora morat će dio novca uložiti u projekte koji doprinose smanjenju troškova elektroenergetskog sustava.