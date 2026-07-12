Europska putovanja bilježe snažan rast: Ovo su najposjećenije destinacije

Unatoč turbulencijama u turističkom sektoru zbog rastuće geopolitičke i ekonomske neizvjesnosti, broj međunarodnih posjetitelja u Europi porastao je za 5% od početka godine u usporedbi s istim razdobljem u 2025., prema podacima Europske komisije za putovanja.

Grčka, Italija i Malta zabilježile su najveći porast dolazaka.

Prema najnovijem tromjesečnom izvješću o trendovima i izgledima Europske komisije za putovanja (ETC), europski turizam nastavio je snažne rezultate u drugom tromjesečju godine, s porastom noćenja od 4,8%.

“Stabilni rezultati dolaze unatoč slabijem povjerenju potrošača i poremećajima povezanim sa sukobom na Bliskom istoku“, izvijestio je ETC, što je utjecalo na protok letova između Europe i drugih tržišta, prenosi Euronews.

Iako potrošači još uvijek planiraju putovanja, izvješće je pokazalo da njihovi izbori postaju selektivniji. Putnici sve više traže odredišta koja se doživljavaju kao sigurnija, nude dobru vrijednost za novac i lakše su dostupna, dok se putovanja i dalje ravnomjernije raspoređuju tijekom godine.

“Europski turizam nastavio je pokazivati ​​otpornost u drugom tromjesečju 2026., unatoč neizvjesnijem globalnom okruženju“, rekao je Miguel Sanz, predsjednik ETC-a.

“Putovanja ostaju prioritet za potrošače, ali način na koji ljudi putuju se mijenja. Pristupačnost, sigurnost, blizina i vrijednost za novac postaju sve važniji pri odabiru destinacije. Za europske destinacije, njihov će prioritet biti ostati konkurentan.”

Prema podacima ETC-a, gotovo 80% destinacija zabilježilo je rast, a otprilike jedna od pet ostvarila je dvoznamenkasti porast dolazaka posjetitelja.

Zahvaljujući snažnoj povezanosti i naporima da se potražnja proširi izvan vrhunca sezone i tradicionalnih žarišnih točaka, najveći porast dolazaka tijekom prvih mjeseci 2026. zabilježile su Grčka (+38,3%), Italija (+21,1%) i Malta (+16%).

Dolasci u sjevernu Europu porasli su za 10%, a noćenja za 8,4%. Srednja i istočna Europa također su zabilježile rast, s porastom dolazaka od 5,2%, a noćenja za 6,9%, što odražava kontinuirani interes za destinacije koje nude nova iskustva i bolju vrijednost za novac.

Južna i mediteranska Europa ostale su ukupno stabilne, zabilježile su najveći rast u apsolutnom iznosu, s porastom na širokoj osnovi na Malti, u Grčkoj, Italiji, Portugalu i Španjolskoj.

Izazovan početak godine

Ukupni izgledi mogli bi ostati pozitivni, rekao je ETC, ali neke su se destinacije suočile s izazovnijim početkom godine.

Cipar je zabilježio pad dolazaka od 17,9%, dijelom zbog utjecaja uskrsnih praznika i slabijeg raspoloženja putnika povezanog s percipiranom blizinom sukoba na Bliskom istoku.

Turska je također zabilježila pad dolazaka od 2,1%, što odražava slabiju potražnju i europskih i dalekih turista usred regionalnog sukoba.

U većini odredišta, potrošnja na putovanja nadmašila je dolaske, a podaci ETC-a sugeriraju veću potrošnju po posjetitelju nego godinu ranije. U Grčkoj je potrošnja porasla za 64,3% i dolasci za 38,3%, što ukazuje na znatno veću potrošnju po putovanju.

Uspješnost se razlikovala ovisno o odredištu. U Italiji su dolasci porasli za 21,1%, dok je potrošnja na putovanja porasla za 4,3%, što odražava slabiju prosječnu potrošnju po posjetitelju unatoč rastu obujma.

“U međuvremenu, Turska i Cipar bili su među rijetkim odredištima gdje je zabilježen pad u dolascima i potrošnji, vjerojatno odražavajući slabije raspoloženje putnika povezano sa sukobom na Bliskom istoku“, stoji u izvješću ETC-a.

Ključni trendovi: Vrijednost, blizina i putovanja u predsezoni

Unatoč kontinuiranoj ekonomskoj neizvjesnosti, očekuje se da će putovanja u svrhu razonode ostati prioritet tijekom ljeta i kasnije.

Na ključnim europskim emitivnim tržištima predviđa se da će potrošnja na putovanja u slobodno vrijeme ostati stabilna na 13% ukupne potrošnje u 2026., što je znatno iznad globalnog prosjeka od 8,5%. Udio na ključnim neeuropskim emitivnim tržištima također će se lagano povećati, sa 7,5% u 2025. na 7,7%.

“Putnici postaju osjetljiviji na cijene“, stoji u izvješću ETC-a. U svom najnovijem istraživanju turističke industrije, 48% europskih ispitanika identificiralo je pristupačnost i vrijednost za novac kao ključnu priliku za Europu u drugom tromjesečju, u odnosu na 32% u prvom tromjesečju.

Očekuje se da će europski putnici preferirati obližnje destinacije koje su lakše dostupne, poznatije i nude veću fleksibilnost. Južna i mediteranska Europa dobro su pozicionirane da zadovolje tu potražnju, a interes za regiju između lipnja i studenog porastao je na 61%.

Prelazni mjeseci također dobivaju na važnosti, jer putnici reagiraju na zabrinutost zbog ekstremnih vremenskih uvjeta i prenapučenosti, a rezervacije za rujan snažno rastu diljem Europe.