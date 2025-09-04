Europska zemlja u elitnom klubu 20 svjetskih gospodarstava. BDP im prelazi bilijun dolara

Poljska se pridružila ekskluzivnom klubu od samo dvadeset svjetskih gospodarstava čiji bruto domaći proizvod (BDP) prelazi bilijun dolara, rekao je premijer Donald Tusk, prema izvješćima poljskih medija.

“Često čujemo da nismo dobri u hvalisanju, da ne nalazimo uvijek vremena ili odlučnosti govoriti o tome što Poljska radi dobro“, rekao je Tusk prije sastanka vlade. “Ali činjenica je, apsolutno povijesna činjenica, da se Poljska upravo pridružila vrlo ekskluzivnom klubu zemalja bilijunaša.“

Tusk je također istaknuo snažan gospodarski rast u posljednjim tromjesečjima, izvještava portal Poljskog nacionalnog radija. Nacionalni statistički ured izvijestio je u ponedjeljak da je bruto domaći proizvod zemlje porastao za 3,4 posto u drugom tromjesečju ove godine, što zemlju svrstava među najbrže rastuća gospodarstva u Europi.

“Imamo rast koji je jedan od najviših u Europi, a u usporedbi s najvećim gospodarstvima, ne samo europskim, poljska stopa rasta je nenadmašna“, rekao je Tusk.

Ciljaju na G20

Tuskova izjava uslijedila je nakon srpanjske objave poljskog ministra financija i gospodarstva Andrzeja Domańskog da će zemlja ove godine postati 20. najveće gospodarstvo na svijetu.

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski sada očekuje poziv u skupinu G20, koju čine 20 najvećih svjetskih gospodarstava, izvještava TVP World. O tome je u utorak u Miamiju razgovarao sa svojim američkim kolegom Marcom Rubiom, dok Sjedinjene Države preuzimaju predsjedanje skupinom 2026. godine.

“Imamo pravo to učiniti, ne samo kao jedno od 20 najvećih gospodarstava svijeta, već i kao zemlja koja iznosi političke i intelektualne argumente. Mi smo zemlja koja se uspješno transformirala iz planskog u slobodno gospodarstvo – mi smo primjer koji drugi mogu slijediti”, rekao je.

Najmanje gospodarstvo u G20 je Južnoafrička Republika, koja ove godine predsjedava skupinom. Prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), BDP te afričke zemlje ove će godine iznositi oko 410 milijardi dolara, dok ista organizacija procjenjuje BDP Poljske na 980 milijardi dolara, izvještava TVP World.