Europske brodarske tvrtke u problemima zbog pada cijena vozarina

Europske brodarske i logističke tvrtke muku muče s padom cijena prijevoza u uvjetima prigušene potražnje i prekomjernih transportnih kapaciteta, upozoravaju analitičari.

Vozarine u pomorskom kontejnerskom prijevozu spustile su se na najnižu razinu od siječnja 2024. godine zbog prekomjerne ponude transportnih kapaciteta i slabije potražnje pod utjecajem novih američkih carina, što ugrožava zaradu prijevoznika.

Danska brodarska tvrtka Maersk relativno je zaštićena od tih problema, primjećuju analitičari, dijelom i zato što je s klijentima sklopila dugoročne ugovore koji uključuju i više vozarine.

Obujam kontejnerskog prijevoza tereta porastao je, doduše, u razdoblju od siječnja do kolovoza za četiri posto, u prvom redu zato što je SAD pauzirao carine, što znači da je teret novih nameta tek privremeno ublažen, objašnjavaju analitičari Bernsteina.

Potražnja za prijevozom bila je prigušena i u trećem tromjesečju, koje tradicionalno predstavlja vrhunac sezone za prijevoznike, napominju u Bernsteinu.

Ponuda transportnih kapaciteta i dalje pak raste pa bi vozarine trebale biti niske i u predstojećem razdoblju, prognoziraju.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se