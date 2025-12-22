Europski potrošači u prosincu suzdržani

Očekivanja europskih potrošača u prosincu blago su pogoršana u odnosu na studeni, nakon optimizma na početku jeseni, pokazalo je redovno mjesečno istraživanje Europske komisije.

Indeks koji mjeri očekivanja potrošača u eurozoni u prosincu je umanjen za 0,4 postotna boda i iznosio je minus 14,6 bodova, objavio je EK.

U studenom se zadržao na razini iz prethodnog mjeseca, nakon blagog optimizma u prva dva jesenska mjeseca kada je porastao za oko 0,6 bodova.

I potrošači na razini Unije u prosincu su bili suzdržani, prema padu indeksa za 0,1 bod, na minus 13,7 bodova, pokazalo je istraživanje Komisije.

Za isti iznos indeks je umanjen i u studenom, nakon što je u listopadu i rujnu porastao za 0,5, odnosno 0,8 bodova.

Raspoloženje europskih potrošača na kraju godine još uvijek je daleko ispod dugoročnog prosjeka, napominje Komisija.

Anketa za najnovije izvješće provedena je od 1. do 18. prosinca u 26 zemalja članica EU‑a, izuzevši Španjolsku, a podaci pokrivaju 89,3 posto ukupne konačne potrošnje u eurozoni i 90,9 posto u EU.

Kompletno izvješće o očekivanjima u gospodarstvu Komisija će objaviti 8. siječnja 2026. godine.