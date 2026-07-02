Europski sud potvrdio Googleovu rekordnu kaznu od 4,1 milijardu eura

Google nije uspio srušiti presudu kojom je kažnjen zbog pogodovanja vlastitim aplikacijama na Android uređajima.

Najviši europski sud u četvrtak je potvrdio Googleovu kaznu od oko 4,1 milijardu eura zbog kršenja pravila tržišnog natjecanja.

Europska komisija izrekla je Googleu rekordnu kaznu još 2018. godine, zaključivši da je kompanija zloupotrijebila dominantan položaj operativnog sustava Android kako bi pogodovala vlastitim aplikacijama kroz ugovore o njihovoj unaprijed instaliranoj prisutnosti na pametnim telefonima.

Google je na odluku uložio žalbu, no Sud Europske unije (ECJ), najviša pravosudna instanca EU-a, odbacio je žalbu kompanije.

“Sud Europske unije odbacuje žalbu Googlea i Alphabeta na presudu Općeg suda te potvrđuje kaznu, u iznosu koji je prethodno revidirao Opći sud, zbog protutržišnih praksi povezanih s operativnim sustavom Android”, priopćio je ECJ.

Opći sud Europske unije 2022. godine djelomično je prihvatio Googleovu žalbu i smanjio kaznu s prvotnih 4,34 milijarde eura na 4,1 milijardu eura, no je u cijelosti potvrdio zaključak da je kompanija prekršila pravila tržišnog natjecanja.