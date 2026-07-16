Eurozona s većim manjkom u robnoj razmjeni u svibnju

Eurozona je u svibnju bilježila osjetno veći manjak u robnoj razmjeni sa svijetom, uz stagnaciju izvoza i dvoznamenkasti skok uvoza, pokazali su u četvrtak podaci Eurostata.

Vrijednost izvoza robe iz eurozone iznosila je u svibnju 243,6 milijardi eura i bila je tek 0,1 posto viša nego u istom lanjskom mjesecu, izračunali su statističari.

Uvoz je pak poskočio za 10 posto, dosegnuvši 251,4 milijarde eura.

Tako je bilanca robne razmjene sa svijetom u svibnju pokazala deficit od 7,8 milijardi eura. U travnju bio je iznosio 1,2 milijarde eura.

Još u ožujku eurozona je u vanjskoj trgovini sa svijetom bilježila višak od 4,1 milijardu eura.

Bilancu eurozone u svibnju je opteretio minus u trgovini energentima u kombinaciji s manjim plusom u trgovini strojvima i vozilima te kemikalijama i srodnim proizvodima, glavnim izvoznim proizvodima eurozone.

Minus eurozone u trgovini energentima dosegnuo je u svibnju 30,3 milijarde eura i bio je veći za 4,5 posto nego u travnju, pokazuju izračuni statističara.

Plus u trgovini strojevima i vozilima potonuo je pak za 30 posto u odnosu na travanjsku razinu, na 4,4 milijarde eura.

Znatno je umanjen i plus eurozone u trgovini kemikalijama i srodnim proizvodima, za 10 posto, na 18,4 milijarde eura, pokazali su Eurostatovi podaci.

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