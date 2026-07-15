FIFA, a ne američko gospodarstvo, zasad je najveći pobjednik Svjetskog prvenstva

S preostalih još samo nekoliko utakmica Svjetskog prvenstva, sve je izglednije da veliki priljev međunarodnih turista neće donijeti gospodarski procvat Sjedinjenim Državama, kako su se nadali organizatori, kažu sportski ekonomisti za Forbes. Tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva (11. – 27. lipnja), ukupan broj međunarodnih dolazaka u SAD u lipnju ostao je gotovo nepromijenjen u odnosu na godinu ranije (+0,2 %), pokazuju podaci Nacionalnog ureda za putovanja i turizam (NTTO) pri američkom Ministarstvu trgovine.

Broj dolazaka iz Europe (-1,2 %) i Azije (-5,6 %), dviju regija koje tradicionalno čine najveći udio prekomorskih posjetitelja, bio je manji nego godinu ranije, dok je zabilježen rast dolazaka iz regija s manjim ukupnim brojem posjetitelja: Afrike (+13,8 %) i Južne Amerike (+4,7 %), pokazuju podaci NTTO-a.

Hoteli u gradovima domaćinima Svjetskog prvenstva povećali su cijene smještaja, ali nisu zabilježili rast popunjenosti niti potražnje za sobama, navodi CoStar, tvrtka specijalizirana za analitiku i praćenje hotelske industrije.

FIFA-ina analiza predviđala je da će Svjetsko prvenstvo američkom gospodarstvu donijeti 30,5 milijardi dolara, no taj izračun temeljio se na pretpostavci velikog priljeva međunarodnih navijača, koji u prosjeku troše znatno više od domaćih posjetitelja.

Prema analizi Bloomberg Intelligencea, FIFA će od prvenstva ostvariti oko 9 milijardi dolara prihoda. Rasprave o gospodarskom učinku velikih sportskih događaja „slijede vrlo sličan obrazac i gotovo se uvijek koriste kako bi opravdale preusmjeravanje javnog novca u korist privatnih subjekata“, rekao je za Forbes Michael Edwards, profesor sportskog menadžmenta na Državnom sveučilištu Sjeverne Karoline.

Došlo je manje međunarodnih navijača nego što je obećavano

Nitko ne dovodi u pitanje da će SAD imati određene koristi od domaćinstva Svjetskog prvenstva, no gospodarski učinak sada izgleda znatno manji od onoga što je predviđalo svjetsko nogometno upravljačko tijelo. „FIFA vodi PR igru sa svim tim brojkama“, rekao je za Forbes Andrew Zimbalist, profesor emeritus ekonomije na Smith Collegeu. „Nikada nije bilo realno očekivati da će američko gospodarstvo ostvariti dobit od 30,5 milijardi dolara.“

Dio FIFA-ine ponude gradovima domaćinima bilo je obećanje o golemim gužvama, uz omjer od 50 % domaćih i 50 % međunarodnih posjetitelja, rekli su dužnosnici triju organizacijskih odbora gradova domaćina za Forbes. Međunarodni posjetitelji posebno su vrijedni destinacijama jer ostaju dulje i troše više od domaćih gostiju.

No SAD se suočava s izazovima u privlačenju stranih turista. Kako je istaknuo izvršni direktor Američke udruge za putovanja Geoff Freeman na skupu Americas Lodging Investment Summit u siječnju 2026., SAD je bio „jedina velika država na svijetu koja je zabilježila pad putovanja“ tijekom 2025. godine.

„Razlog je opće negodovanje prema Trumpovim carinama i njegovoj međunarodnoj politici. To nije stranačka izjava, nego jednostavno činjenica“, rekao je Zimbalist za Forbes.

S obzirom na to da podaci NTTO-a ne pokazuju značajniji priljev međunarodnih posjetitelja u lipnju, „teško je pogledati apsolutne brojke i zaključiti da je ovaj turnir bio golema blagodat za međunarodni dolazni turizam“, rekao je Jan Freitag, nacionalni direktor za analitiku hotelskog tržišta u CoStaru.

Obrazac pretjeranih obećanja i skromnih rezultata

Prema stručnjacima za sportski turizam, gospodarske koristi od organizacije velikih sportskih događaja često se ne ostvare. Dio odgovornosti pripisuju lokalnim političarima koji se zanesu idejom organizacije prestižnih događaja.

„Odmaknuli smo se od modela u kojem građani na referendumima odlučuju žele li da se njihov porezni novac ulaže u stadione“, rekao je Edwards za Forbes. „Sada političari te odluke donose iza zatvorenih vrata, a zatim ih moraju prodati biračima. Gospodarski učinak postaje glavni argument.“

Procjene su često pretjerano optimistične jer ne uzimaju u obzir kompromise. „Na ovakve događaje dolaze sportski navijači – u ovom slučaju ljubitelji nogometa – koji inače ne bi posjetili destinaciju, ali istodobno velik broj uobičajenih turista odluči ostati kod kuće jer Svjetsko prvenstvo donosi gužve, više cijene i pojačane sigurnosne mjere“, rekao je Zimbalist.

Stadioni i gradske ulice prepuni nacionalnih zastava možda izgledaju impresivno na televiziji, „ali jedna od ključnih lekcija koju prenosim studentima jest da vidljivost nije isto što i gospodarski učinak“, rekao je Edwards.

Koliko su gradovi domaćini morali platiti?

„FIFA-in model funkcionira tako da FIFA ubire prihode, a gradovi domaćini snose troškove i rizike“, rekao je Edwards.

Svaki od 16 gradova domaćina Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi – 11 u SAD-u, tri u Meksiku i dva u Kanadi – morao je uložiti između 100 i 200 milijuna dolara u infrastrukturu, promet i sigurnost, prema analizi Državnog sveučilišta Sjeverne Karoline.

No to je tek početak. FIFA je također zahtijevala da gradovi domaćini osiguraju izuzeće od lokalnih poreza te, gdje je moguće, ishoduju oslobađanje od državnih poreza, što je navedeno u ugovoru grada Kansas Cityja. Ondje gdje porezi nisu mogli biti zakonski ukinuti, gradovi su se često obvezali nadoknaditi ili obeštetiti FIFA-u za te troškove.

Tri američke savezne države – Florida, Georgia i Missouri – odrekle su se najmanje 57,8 milijuna dolara zajedničkih državnih i lokalnih poreznih prihoda kako bi ugostile utakmice Svjetskog prvenstva, izvijestio je prošlog mjeseca The New York Times.

Gradovi koji su odustali od kandidature

Neki američki gradovi procijenili su da su troškovi domaćinstva previsoki.

Chicago je odustao od kandidature 2018. godine nakon što je tadašnji gradonačelnik Rahm Emanuel zaključio da FIFA ne može pružiti potrebna jamstva za zaštitu lokalnih poreznih obveznika od financijske odgovornosti, izvijestio je Chicago Sun-Times.

Las Vegas također je razmatrao kandidaturu, ali se suočio s ozbiljnim logističkim problemom.

„Glavni razlog zašto Svjetsko prvenstvo nije došlo u Las Vegas jest taj što teren propisan FIFA-inim pravilima ne stane u Allegiant Stadium“, rekao je za Forbes Steve Hill, izvršni direktor Turističke zajednice Las Vegasa. „Pomična platforma s travnjakom manja je od terena koji zahtijeva FIFA, a prilagodba bi bila iznimno skupa.“

Umjesto toga, Las Vegas organizirao je oko 10.000 javnih gledanja utakmica tijekom prvenstva.

Drugi američki gradovi, poput Winston-Salema u Sjevernoj Karolini te Nashvillea i Chattanooge u Tennesseeju, postali su bazni kampovi reprezentacija, nudeći navijačima drukčije iskustvo.

Što još ne znamo

Ostaje otvoreno pitanje hoće li se u srpnju ipak dogoditi veći priljev međunarodnih turista. Povijesno gledano, zanimanje za Svjetsko prvenstvo raste ulaskom turnira u nokaut fazu, koja je započela 28. lipnja.

„Također još ne znamo jesu li ljudi koji su stigli u srpnju upravo oni koje je FIFA od početka željela privući“, rekao je Freitag za Forbes, misleći na imućnije međunarodne nogometne navijače koji mogu platiti iznimno visoke cijene FIFA-inih ulaznica.

„Je li moguće da ove godine prosječnog međunarodnog turista zamjenjuju međunarodni posjetitelji koji troše znatno više? To zasad ne znamo.“

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link na originalni članak)