Finski Olvi preuzeo najveću pivovaru u BiH, plan im je širenje prodaje na Mediteran

Finska grupacija Olvi potpisala je ugovor o preuzimanju najveće pivovare u Bosni i Hercegovini, Banjalučke pivovare.

Banjalučka pivovara osnovana je 1873. godine, pet godina prije njezinog finskog preuzimatelja. Nalazi se u Banja Luci, gdje zapošljava oko 240 ljudi. Finci su je kupili od njezinog dosadašnjeg vlasnika, tvrtke Altima UK Value Partners Limited. U priopćenju navode kako su se akvizicijom proširili na novu regiju te otvorili priliku za rast na Balkanu i širem mediteranskom području.

Akvizicija podržava Olvijevu strategiju multi-lokalnog rasta osiguravanjem pristupa snažnim lokalnim brendovima i proizvodnim kapacitetima. Vjeruju kako će im to omogućiti širenje diljem Balkana. Navode kako vlastita proizvodnja bliže Mediteranu omogućuje fleksibilnije i učinkovitije opsluživanje turističkih područja poput Italije, Hrvatske, Grčke i Crne Gore.

Turizam kao prilika

“Ova akvizicija je drugi korak u provedbi naše multi-lokalne strategije, u kojoj tražimo anorganski rast u Europi putem domaćih akvizicija i širenja na nova tržišta. Banjalučka pivovara poznata je po snažnim brendovima i ponosnoj povijesti u regiji, te je izvrsna dopuna Olvi Grupi. Čvrsta pozicija u Bosni i Hercegovini, snažna i brzo rastuća prisutnost u Srbiji te visokokvalitetne proizvodne mogućnosti pružaju nam jedinstvenu priliku za rast diljem Balkana, gdje vidimo dugoročan organski potencijal rasta i rastući turizam. Istodobno, centralna lokacija omogućuje nam izgradnju mosta prema širim mediteranskim tržištima, gdje također vidimo značajne mogućnosti za jačanje izvoznog poslovanja”, izjavio je izvršni direktor Olvi Grupe Patrik Lundell.

Najpoznatiji brend Banjalučke pivovare je visokokvalitetno lager pivo Nektar. Najpopularniji je pivski brend u Bosni i Hercegovini te najbrže rastući pivski brend u Srbiji i Crnoj Gori. U Hrvatskoj je manje poznat, no također ga je moguće naći u prodaji. U skladu s globalnim trendovima u industriji pića, postoje i planovi za pokretanje proizvodnje bezalkoholnih napitaka i gotovih koktela uz proizvodnju piva u pivovari.

Profitabilni s 28 milijuna eura prodaje

“Jako sam sretan zbog našeg tima i ponosan što postajemo dio Olvi Grupe, kompanije s kojom dijelimo iste vrijednosti i tradiciju. Veselimo se mogućnosti da iskoristimo naše snažne prodajne kanale te proširimo ponudu bezalkoholnih i alkoholnih proizvoda iz portfelja Olvi Grupe”, izjavio je Ilija Šetka, izvršni direktor Banjalučke pivare.

U 2024. godini neto prodaja Banjalučke pivovare iznosila je 28 milijuna eura. Poslovanje je profitabilno, s konstantnim rastom posljednjih godina i snažnim tržišnim udjelima. Kompanija ima vodeće brendove u Bosni i Hercegovini i najbrže rastuću pivovaru u Srbiji. Njihovi moderni proizvodni pogoni omogućuju dodatni kapacitet, što kompaniju pozicionira za brzu ekspanziju.

“Banjalučka pivovara ima niz snažnih pivskih brendova koje ćemo s entuzijazmom nastaviti razvijati. Također vidimo mnogo prilika da iskoristimo portfelj Olvi Grupe i stvorimo ujedinjenu i snažnu ponudu koja jača našu tržišnu prisutnost i odgovara na rastuću potražnju. Radujemo se uvođenju novih proizvoda na domaće balkansko tržište i širenju izvoza, uz nastavak održivog razvoja poslovanja”, zaključuje Lundell.

Dovršetak transakcije podložan je odobrenju tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će biti finaliziran najkasnije do prvog tromjesečja 2026. Vrijednost i uvjeti transakcije nisu otkriveni.