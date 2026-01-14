Flix najavio ulaganje u Flibco, digitalnu platformu za prijevoz do zračnih luka 

Flix, vodeća globalna travel-tech tvrtka, danas je objavila preuzimanje većinskog udjela u Flibcu, jednoj od vodećih europskih platformi za prijevoz putnika do zračnih luka, koja je dosad bila u vlasništvu luksemburške kompanije SLG (bivši Sales-Lentz Group).

Ova transakcija označava daljnje širenje Flixa u segment shuttle prijevoza do zračnih luka te dodatno jača njegovu poziciju na europskom tržištu putovanja, dok Flibcu omogućuje ubrzani rast kao dijelu Flix grupe. SLG ostaje manjinski vlasnik i strateški partner.

Za Flix ovo ulaganje predstavlja logičan sljedeći korak u širenju portfelja izvan međugradskog i dugolinijskog prijevoza. Nakon uspješnog pokretanja shuttle linija do zračnih luka na tržištima poput Švedske, kao i povezivanja brojnih europskih zračnih luka putem svojih autobusa, Flix prepoznaje velik potencijal u jačanju prisutnosti namjenskih linija do zračnih luka, oslanjajući se na postojeću mrežu i stručnost Flibca.

Flibco se etablirao kao jedan od vodećih pružatelja shuttle prijevoza do zračnih luka u Europi, poslujući u sedam zemalja u suradnji s lokalnim autobusnim partnerima. Njegov poslovni model s niskim kapitalnim ulaganjima te snažan fokus na digitalne i inovativne proizvode u potpunosti su usklađeni s Flixovim pristupom, zbog čega se Flibco prirodno uklapa u Flixov digitalni ekosustav. Flibco je prisutan i na hrvatskom tržištu, s uslugama prijevoza dostupnima na Zračnoj luci Dubrovnik.

André Schwämmlein, izvršni direktor Flixa, izjavio je: „Tijekom godina naučili smo da putnici traže pouzdane i pristupačne načine dolaska do zračnih luka i povratka s njih – ne samo putovanja između gradova. Ovo ulaganje omogućuje nam ciljano širenje u segment prijevoza do zračnih luka. Flibco je izgradio snažan poslovni model na fragmentiranom tržištu, a mi vidimo jasan potencijal za njegovo daljnje širenje kroz Flixovu mrežu, tehnologiju i doseg.“

Marc Sales, član uprave SLG-a dodao je: „Koncept Flibca gradili smo s jasnom vizijom, a to je da postanemo lider u mobilnosti prema zračnim lukama. Pronalazak partnera koji dijeli tu ambiciju i može pratiti brzinu rasta koja nam je potrebna predstavlja prekretnicu za nas. Kao obiteljska grupa, inovacije su oduvijek u središtu našeg poslovanja, a Flibco je odraz tog duha. Uz Flix kao partnera, ovu viziju možemo širiti preko granica i otvoriti nove mogućnosti za cijelu grupu.“

Putnici će i dalje moći kupovati karte za shuttle prijevoz izravno putem stranice flibco.com. U budućnosti će Flibcove linije biti dostupne i na Flixovoj platformi, čime će korisnicima biti omogućeno kombiniranje prijevoza do zračne luke s ostalim Flixovim putnim opcijama.

Menadžment i zaposlenici Flibca ostaju na svojim pozicijama. Tvrtka će nastaviti poslovati iz sjedišta u Luksemburgu pod vodstvom izvršnog direktora Tobiasa Stübera te nastaviti s daljnjim širenjem unutar Flix grupe. SLG ostaje značajan manjinski vlasnik i strateški partner, nastavljajući doprinositi svojim bogatim operativnim znanjem u regionalnom i međunarodnom prijevozu.

Tobias Stüber, izvršni direktor Flibca, izjavio je: „Partnerstvo s Flixom predstavlja sljedeću prekretnicu u uspješnoj priči rasta Flibca. Dijelimo zajedničku viziju da pružimo pristupačnu i održivu mobilnost dostupnom svima. Spajanjem Flibcove inovativnosti i operativne izvrsnosti s Flixovom globalnom mrežom, širit ćemo se na nova tržišta brže nego ikada prije. Istovremeno, ostajemo predani pružanju potpuno digitalnog, ugodnog i pouzdanog putničkog iskustva – od kupnje karte do dolaska na terminal.”