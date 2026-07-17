Francuska krajnja desnica ogradila se od potpore milijardera Elona Muska

Nacionalno okupljanje (Rassemblement National), krajnje desna politička stranka u Francuskoj čija se čelnica kandidira za predsjednicu na izborima sljedeće godine, u četvrtak se ogradila od potpore milijardera Elona Muska, koji je ranije ovog tjedna izjavio da je Marine Le Pen „posljednja nada Francuske”.

Muskovu potporu francuski su politički čelnici osudili kao „strano uplitanje”, a u četvrtak se činilo da se i sama stranka koju je podržao slaže s tom ocjenom. Glasnogovornik Laurent Jacobelli izjavio je za javni radio da njegova stranka ne traži međunarodnu potporu.

Jacobelli je rekao da je „mišljenje francuskog naroda” jedino važno te se pritom očito distancirao od Muska, čija je povezanost s predsjednikom Donaldom Trumpom učinila milijardera nepopularnim u Francuskoj, čak i među dijelom krajnje desnice.

Kao odgovor na Muskovu objavu u kojoj je podržao Le Pen, francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot pozvao ga je da preispita svoj stav. Zastupnik u francuskom parlamentu Antoine Léaument, predstavnik krajnje ljevice, Muskovu je objavu opisao kao „strano uplitanje” te pozvao regulatore da djeluju prije nego što izbori budu „izmanipulirani” putem društvenih mreža.

Thierry Breton, bivši europski povjerenik i bivši francuski ministar gospodarstva, Muskovu je objavu nazvao „miješanjem u unutarnje poslove” te sugerirao da bi njegova potpora mogla utjecati na algoritam društvene mreže X, čiji je vlasnik, tako da daje prednost Le Pen. Iako Musk i dalje ima pristaše u Francuskoj, osobito među dijelom zagovornika slobodnog tržišta, tehnološkog sektora i desno orijentiranih birača, opći ton francuskih medija i političke rasprave postaje sve negativniji prema najbogatijem čovjeku na svijetu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron javno se pridružio drugim europskim čelnicima u kritiziranju Muska zbog, kako tvrde, pokušaja utjecaja na političke rasprave u Europi. Francuska je također zauzela relativno čvrst stav prema regulaciji internetskih platformi te je pokrenula istragu protiv mreže X zbog navoda o nedovoljnoj transparentnosti algoritama, praksi moderiranja sadržaja, rukovanja osobnim podacima i širenja štetnog sadržaja. Musk je te poteze okarakterizirao kao politički motivirane.

Inače, Musk je često pružao potporu desnim i krajnje desnim skupinama i kandidatima, uključujući stranku Restore Britain Ruperta Lowea i njemačku krajnje desnu stranku Alternativa za Njemačku (AfD). Također je optuživan da pojačava vidljivost krajnje desnih glasova u Europi, među kojima su ekstremist Tommy Robinson i Ashlea Simon, suosnivačica bjelačke supremacističke skupine Britain First. Nakon što je podržao AfD, bivši njemački kancelar Olaf Scholz Muskovo je uključivanje u njemačku politiku nazvao „potpuno neprihvatljivim”. Aktualni njemački kancelar Friedrich Merz također je kritizirao Muskovu potporu AfD-u, iako i sam pripada političkom centru desnice.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalni članak)