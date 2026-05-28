Francuska prodaje zloglasni zatvor iz 19. stoljeća: Traže milijune, no spremni su pregovarati

Nekadašnji zatvor u Caenu danas je jedan od najneobičnijih nekretninskih projekata u Francuskoj, gdje se interesi investitora sudaraju s povijesnim nasljeđem i i teškim nasljeđem Drugog svjetskog rata.

Na francuskom državnom portalu za prodaju nekretnina ovih se dana pojavio oglas kakav se ne viđa često: gotovo 9000 četvornih metara prostora na zemljištu od 1,8 hektara, nedaleko od centra grada, uz napomenu da je potrebna potpuna renovacija i da se cijena od nekoliko milijuna eura dogovara izravno s državom.

Nije riječ o dvorcu, tvornici ni luksuznoj vili, nego o bivšem zatvoru u Caenu u Normandiji.

Francuska država pokušava prodati monumentalni kompleks izgrađen između 1899. i 1904. godine, koji je desetljećima služio kao gradski zatvor prije nego što je posljednje zatvorenike krajem 2023. preselila u novi kompleks Caen-Ifs, osam kilometara dalje.

Nekada prenapučen i dotrajao zatvor danas je postao jedan od najneobičnijih nekretninskih projekata u Francuskoj, i potencijalno nova fronta sukoba između investitora, lokalne zajednice i povijesne baštine.

Križno oblikovana građevina od svijetlog caenskog kamena, natkrivena velikim staklenim krovom, uzdiže se iznad okolnih kuća poput relikta neke druge epohe. Ono što je nekoć bilo izgrađeno usred polja danas se nalazi usred urbanog tkiva grada. I upravo zato pitanje više nije samo što učiniti s bivšim zatvorom, nego kakvu budućnost danas imaju povijesne zgrade u europskim gradovima.

Mora biti najmanje 93 stanova

Francuska već ima niz primjera spektakularnih transformacija sličnih objekata. Nekadašnji zatvor u Nîmesu danas je sveučilišni kampus. Zatvor u Béziersu pretvoren je u hotel, dok će bivše ćelije u Grasseu uskoro postati studentski domovi. U Strasbourgu Nacionalni institut za javnu upravu već godinama djeluje unutar nekadašnjeg zatvora Sainte-Marguerite, piše Le Monde.

No Caen je osjetljiviji slučaj.

Država od potencijalnih kupaca traži da na lokaciji izgrade najmanje 93 stambene jedinice, pri čemu četvrtina mora biti namijenjena javnom stanovanju. Istodobno, projektna dokumentacija od investitora zahtijeva da “prioritet daju očuvanju i valorizaciji postojeće strukture”. To značajno komplicira računicu.

Zgrada nije službeno zaštićeno kulturno dobro, pa bi investitorima najprofitabilnija opcija vjerojatno bila rušenje i gradnja novih stambenih blokova. No lokalni stanovnici i aktivisti tome se snažno protive.

Stanovnici četvrti organizirali su inicijativu Les Coutures kako bi spasili zgradu od potpunog nestanka, dok je udruga Vent d’Ouest uspjela izvršiti pritisak na državu da u natječajne uvjete ugradi obvezu očuvanja dijela kompleksa.

Za investitore problem nije samo arhitektura nego i povijest.

Jedan dio zatvora sigurno će ostati netaknut jer se ondje nalazi memorijal posvećen događajima od 6. lipnja 1944. godine. Na isti dan kada je započelo savezničko iskrcavanje u Normandiji, Gestapo je u dvorištima zatvora pogubio 73 zatvorenika, uglavnom pripadnika Pokreta otpora. Njihova tijela kasnije su odvezena na nepoznatu lokaciju i nikada nisu pronađena.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron prisustvovao je komemoracijama i 2019. i 2024. godine, a država sada inzistira na očuvanju memorijalnog karaktera prostora.

Aktivisti žele društveni centar

“Svaki projekt koji ne poštuje memorijalne zahtjeve automatski će biti isključen”, poručio je gradonačelnik Caena Aristide Olivier.

To dodatno povećava rizik za developere. Prodavati luksuzne stanove unutar bivšeg zatvora već je dovoljno izazovno, ali prodavati ih na lokaciji masakra, uz svakodnevnu prisutnost memorijalnog prostora, potpuno je druga razina kompleksnosti.

Upravo zato dio urbanista i aktivista predlaže drukčiji model razvoja: privremenu prenamjenu prostora u kreativni i društveni centar, po uzoru na projekte u Parizu i Rennesu, gdje su napuštene javne zgrade pretvarane u prostore za umjetnike, male poduzetnike i društvene inicijative prije konačne obnove.

Lokalni aktivisti vjeruju da bi upravo takav pristup mogao promijeniti percepciju cijelog kompleksa i pretvoriti ga iz simbola propadanja u novu gradsku atrakciju.

Potencijalni kupci imaju rok do 29. svibnja za predaju ponuda, dok bi pobjednički projekt trebao biti odabran početkom listopada.